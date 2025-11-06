https://sputniknews.uz/20251106/yadro-sinov-russia-tayyorgarlik-53265970.html
АҚШга жавобан: Путин ядро синовларига тайёргарлик кўриш имкониятини ишлаб чиқишни топширди
АҚШга жавобан: Путин ядро синовларига тайёргарлик кўриш имкониятини ишлаб чиқишни топширди
Sputnik Ўзбекистон
Владимир Путин ядро қуролини синовдан ўтказишга тайёргарлик кўриш бўйича таклифлар тайёрлашни топширди. Россия АҚШ ядровий синовларига жавоб чоралари тайёрламоқда.
2025-11-06T10:58+0500
2025-11-06T10:58+0500
2025-11-06T10:58+0500
владимир путин
ядро қуроли
ядровий дастур
хавфсизлик кенгаши
ақш
дональд трамп
дунёда
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/06/53266924_0:130:3177:1917_1920x0_80_0_0_f7907db1150379047808892f5c9a368f.jpg
ТОШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Хавфсизлик кенгаши аъзолари билан ўтказган тезкор йиғилишда ядро қуроли синовларини ўтказишга тайёргарлик кўриш бўйича таклифлар тайёрлаш ҳақида топшириқ берди. Йиғилишда АҚШнинг ядровий синовларни қайта бошлаши мумкинлигига доир маълумотлар муҳокама қилинди.Муҳокамалар якунида Россия раҳбари ушбу масала юзасидан тегишли идораларга топшириқ берди.
https://sputniknews.uz/20251105/putin-russia-yadro-salohiyati-rivojlantirish-53246632.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/06/53266924_223:0:2952:2047_1920x0_80_0_0_8aeed11f712748d2d6ed6afe989bcb3a.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
владимир путин ядро синовлари, россия хавфсизлик кенгаши, ядро қуроли синовлари, ақш ядровий режалари, россия ядро сиёсатлари, ядровий келишувлар, жавоб чоралари россия, дональд трамп, доналд трамп
владимир путин ядро синовлари, россия хавфсизлик кенгаши, ядро қуроли синовлари, ақш ядровий режалари, россия ядро сиёсатлари, ядровий келишувлар, жавоб чоралари россия, дональд трамп, доналд трамп
АҚШга жавобан: Путин ядро синовларига тайёргарлик кўриш имкониятини ишлаб чиқишни топширди
Владимир Путин ядро синовларига тайёргарлик бўйича таклифлар тайёрлашни топширди. Бу АҚШнинг ядровий синовларни қайта бошлаши эҳтимоли билан боғлиқ.
ТОШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik.
Россия президенти Владимир Путин Хавфсизлик кенгаши аъзолари билан ўтказган тезкор йиғилишда ядро қуроли синовларини ўтказишга тайёргарлик кўриш бўйича таклифлар тайёрлаш ҳақида топшириқ берди
.
Йиғилишда АҚШнинг ядровий синовларни қайта бошлаши мумкинлигига доир маълумотлар муҳокама қилинди.
Путин Россиянинг ядровий синовлар бўйича ўз мажбуриятларига содиқлигини тасдиқлади. Бироқ шартнома иштирокчилари томонидан бундай синовлар ўтказилса, Россия мутаносиб жавоб чораларини кўриши лозимлигини қайд этди.
Муҳокамалар якунида Россия раҳбари ушбу масала юзасидан тегишли идораларга топшириқ берди.
“Шу муносабат билан тегишли идораларга мазкур масала бўйича қўшимча маълумот тўплаш, уларни Хавфсизлик кенгаши майдончасида таҳлил қилиш ва ядро қуролини синовдан ўтказишга тайёргарлик кўриш бўйича ишларни бошлаш мумкинлиги тўғрисида келишилган таклифлар киритиш учун барча зарур чораларни кўришни топшираман”, - деди Путин.