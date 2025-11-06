Миср вакили ЮНЕСКО бош директори этиб тасдиқланди

https://sputniknews.uz/20251106/egypt-unesco-direktor-53286037.html
ЮНЕСКО Бош конференциясининг Самарқанддаги 43-сессиясида мисрлик Холид ал-Ананий янги бош директор этиб тасдиқланди. У 175 овоздан 172 тасини олди.
ТОШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik. Мисрнинг собиқ туризм ва қадимий ёдгорликлар вазири Холид ал-Ананий Самарқанддаги ЮНЕСКО Бош конференциясининг 43-сессиясида ташкилотнинг бош директори этиб тасдиқланди. Бу ҳақда РИА Новостига Россия Ташқи ишлар вазирлигининг кўп томонлама гуманитар ҳамкорлик ва маданий алоқалар департаменти директори Александр Алимов маълум қилди.Сессия кун тартибидаги асосий масалалардан бири — ЮНЕСКОнинг янги бош директори сайлови бўлди. Таъкидлаш жоизки, ЮНЕСКО Бош конференциясининг 43-сессияси 1985 йилдан бери илк бор ташкилотнинг Париждаги штаб-квартирасидан ташқарида — Самарқанд шаҳрида ўтказилмоқда.Аввалроқ, Россиянинг ЮНЕСКОдаги доимий вакили Ринат Аляутдинов РИА Новостига Ал-Ананийнинг ЮНЕСКО бош директори лавозимига сайланиши Глобал Жанубнинг аксарият мамлакатлари Ғарб томонидан жорий этилган ташкилотнинг сиёсийлашувидан чарчаганини кўрсатишини айтган эди.
ТОШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik.
Мисрнинг собиқ туризм ва қадимий ёдгорликлар вазири Холид ал-Ананий Самарқанддаги ЮНЕСКО Бош конференциясининг 43-сессиясида ташкилотнинг бош директори этиб тасдиқланди. Бу ҳақда РИА Новостига Россия Ташқи ишлар вазирлигининг кўп томонлама гуманитар ҳамкорлик ва маданий алоқалар департаменти директори Александр Алимов маълум қилди
.
Сессия кун тартибидаги асосий масалалардан бири — ЮНЕСКОнинг янги бош директори сайлови бўлди.
Алимовнинг сўзларига кўра, яширин овоз бериш натижасида Холид ал-Ананий 175 овоздан 172 тасини қўлга киритган.
Таъкидлаш жоизки, ЮНЕСКО Бош конференциясининг 43-сессияси 1985 йилдан бери илк бор ташкилотнинг Париждаги штаб-квартирасидан ташқарида — Самарқанд шаҳрида ўтказилмоқда.
Аввалроқ, Россиянинг ЮНЕСКОдаги доимий вакили Ринат Аляутдинов РИА Новостига Ал-Ананийнинг ЮНЕСКО бош директори лавозимига сайланиши Глобал Жанубнинг аксарият мамлакатлари Ғарб томонидан жорий этилган ташкилотнинг сиёсийлашувидан чарчаганини кўрсатишини айтган эди.