Ўзбекистон ва Россия ТИВ ўринбосарлари Самарқандда учрашув ўтказди
Ўзбекистон ва Россия ТИВ ўринбосарлари Самарқандда учрашув ўтказди
Самарқанддаги ЮНЕСКО 43-сессиясида Ўзбекистон ва Россия ТИВ раҳбарлари ҳамкорликнинг устувор йўналишларини муҳокама қилди, деб хабар қилди ТИВ матбуот хизмати.
ТОШКЕНТ, 5 ноя – Sputnik. ЮНЕСКО Бош конференциясининг 43-сессияси доирасида Ўзбекистон ташқи ишлар вазири биринчи ўринбосари Баҳромжон Аълоев Россия ташқи ишлар вазири ўринбосари Александр Панкин билан учрашув ўтказди. Бу ҳақда Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Россиялик дипломат ЮНЕСКО Бош конференциясининг 43-сессияси Самарқанд шаҳрида ўтказилишини юқори баҳолаб, Ўзбекистонда бундай нуфузли халқаро форумнинг ўтказилиши мамлакатнинг жаҳон майдонидаги ортиб бораётган нуфузининг яққол ифодаси бўлганини таъкидлади. Учрашувда халқаро ва минтақавий тузилмалар доирасидаги ҳамкорликка алоҳида эътибор қаратилди.
Ўзбекистон ва Россия ТИВ ўринбосарлари Самарқандда учрашув ўтказди
09:17 05.11.2025 (янгиланди: 11:58 05.11.2025)
Учрашувда Баҳромжон Аълоев ва Александр Панкин икки ва кўп томонлама ҳамкорлик масалаларини муҳокама қилди.
ЮНЕСКО Бош конференциясининг 43-сессияси доирасида Ўзбекистон ташқи ишлар вазири биринчи ўринбосари Баҳромжон Аълоев Россия ташқи ишлар вазири ўринбосари Александр Панкин билан учрашув ўтказди. Бу ҳақда Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
Томонлар Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги икки томонлама ва кўп томонлама ҳамкорликнинг устувор йўналишларини муҳокама қилдилар.
Россиялик дипломат ЮНЕСКО Бош конференциясининг 43-сессияси Самарқанд шаҳрида ўтказилишини юқори баҳолаб, Ўзбекистонда бундай нуфузли халқаро форумнинг ўтказилиши мамлакатнинг жаҳон майдонидаги ортиб бораётган нуфузининг яққол ифодаси бўлганини таъкидлади.
Учрашувда халқаро ва минтақавий тузилмалар доирасидаги ҳамкорликка алоҳида эътибор қаратилди.