Бахромжон Аълоев Ўмон ва Андорра расмийлари билан учрашув ўтказди
Ўзбекистон ТИВнинг биринчи ўринбосари Бахромжон Аълоев Ўмон ва Андорра расмийлари билан таълим, савдо ва инновациялар бўйича ҳамкорликни ривожлантиришни муҳокама қилди.
2025-11-04T09:25+0500
2025-11-04T09:25+0500
2025-11-04T09:25+0500
ТОШКЕНТ, 4 ноя – Sputnik. Ташқи ишлар вазирининг биринчи ўринбосари Бахромжон Аълоевнинг Ўмон Султонлиги таълим вазири Мадиҳа бинти Аҳмад Аль-Шайбани ва Андорра Князлиги ташқи ишлар вазири Имма Тор Фаус билан учрашуви бўлиб ўтди.Мадиҳа бинти Аҳмад Аль-Шайбани билан музокаралар давомида Ўзбекистон ва Ўмон таълим муассасалари ўртасида тўғридан-тўғри алоқаларни ўрнатиш, замонавий таълим дастурларини ишлаб чиқиш, шунингдек, касбий таълим ва инновация соҳаларида тажриба алмашиш масалалари муҳокама қилинди.Имма Тор Фаус билан музокаралар чоғида эса Ўзбекистон ва Андорра ўртасида сиёсий, савдо-иқтисодий, туризм, экология ва инновациялар соҳаларидаги ҳамкорликни ривожлантириш масалалари кўриб чиқилди.Учрашув якунида томонлар икки давлат ўртасидаги ўзаро ишончли ва дўстона муносабатларни янада кенгайтиришга тайёрликларини билдирди.
ТОШКЕНТ, 4 ноя – Sputnik. Ташқи ишлар вазирининг биринчи ўринбосари Бахромжон Аълоевнинг Ўмон Султонлиги таълим вазири Мадиҳа бинти Аҳмад Аль-Шайбани ва Андорра Князлиги ташқи ишлар вазири Имма Тор Фаус билан учрашуви бўлиб ўтди.
Мадиҳа бинти Аҳмад Аль-Шайбани билан музокаралар давомида Ўзбекистон ва Ўмон таълим муассасалари ўртасида тўғридан-тўғри алоқаларни ўрнатиш, замонавий таълим дастурларини ишлаб чиқиш, шунингдек, касбий таълим ва инновация соҳаларида тажриба алмашиш масалалари муҳокама қилинди
Учрашув якунида ҳамкорликни сифат жиҳатдан бойитиш мақсадида тегишли вазирликлар ва таълим муассасалари ўртасида қўшма лойиҳаларни амалга ошириш, жумладан, талабалар учун қисқа муддатли малака ошириш курслари ва академик алмашинув дастурларини йўлга қўйиш бўйича келишувга эришилди.
Имма Тор Фаус билан музокаралар чоғида эса Ўзбекистон ва Андорра ўртасида сиёсий, савдо-иқтисодий, туризм, экология ва инновациялар соҳаларидаги ҳамкорликни ривожлантириш масалалари кўриб чиқилди
Учрашув якунида томонлар икки давлат ўртасидаги ўзаро ишончли ва дўстона муносабатларни янада кенгайтиришга тайёрликларини билдирди.