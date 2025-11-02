Ўзбекистон
Саидов афғонистонлик ҳамкасби билан телефон орқали мулоқот қилди
Саидов афғонистонлик ҳамкасби билан телефон орқали мулоқот қилди
Sputnik Ўзбекистон
Афғонистон ташқи ишлар вазири вазифасини бажарувчи Мавлавий Амир Хон Муттақий билан самарали телефон мулоқотини ўтказдик, дея маълум қилди Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов.
ТОШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. Афғонистон ташқи ишлар вазири вазифасини бажарувчи Мавлавий Амир Хон Муттақий билан самарали телефон мулоқотини ўтказдик, дея маълум қилди Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов.Вазирлар мулоқот ва дипломатия мавжуд чақириқларга ечим топишда ҳамда ўзаро тушунишни мустаҳкамлашнинг энг самарали воситаси эканлигини алоҳида таъкидлашди.
афғонистон ташқи ишлар вазири вазифасини бажарувчи мавлавий амир хон муттақий ўзбекистон ташқи ишлар вазири бахтиёр саидов мулоқот
афғонистон ташқи ишлар вазири вазифасини бажарувчи мавлавий амир хон муттақий ўзбекистон ташқи ишлар вазири бахтиёр саидов мулоқот

Саидов афғонистонлик ҳамкасби билан телефон орқали мулоқот қилди

Икки мамлакат ТИВ раҳбарлари ҳамкорлик алоқаларини мустаҳкамлаш ҳамда минтақада тинчлик ва барқарорликни таъминлашга оид ўзаро садоқатни яна бир бор тасдиқлаган.
ТОШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. Афғонистон ташқи ишлар вазири вазифасини бажарувчи Мавлавий Амир Хон Муттақий билан самарали телефон мулоқотини ўтказдик, дея маълум қилди Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов.
“Суҳбатимиз чоғида мамлакатларимиз ўртасидаги икки томонлама кун тартиби ва минтақавий жараёнлар юзасидан фикр алмашдик. Ҳамкорлик алоқаларини мустаҳкамлаш ҳамда минтақада тинчлик ва барқарорликни таъминлашга оид ўзаро садоқатимизни яна бир бор тасдиқладик”, - дея ёзди Саидов ўзининг Telegram-каналида.
Вазирлар мулоқот ва дипломатия мавжуд чақириқларга ечим топишда ҳамда ўзаро тушунишни мустаҳкамлашнинг энг самарали воситаси эканлигини алоҳида таъкидлашди.
