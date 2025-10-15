Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251015/afganistan-tadbirkor-uzbekistan-biznes-viza-52708630.html
Афғонистон тадбиркорлари учун виза олиш енгиллаштирилиши мумкин
Афғонистон тадбиркорлари учун виза олиш енгиллаштирилиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ва Афғонистон ўртасидаги савдо-иқтисодий ҳамкорлик янги босқичи
2025-10-15T11:50+0500
2025-10-15T12:35+0500
ҳамкорлик
экспорт
импорт
савдо
инвестиция
тошкент
кобул
термиз
савдо-саноат палатаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0f/52709969_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b8db25acc984a9480ca09b97862906b9.jpg
ТОШКЕНТ, 15 окт – Sputnik. Савдо-саноат палатаси раиси Даврон Вахабов Афғонистон Савдо ва инвестициялар палатаси (ACCI) раиси ўринбосари жаноб Ариян Азимий бошчилигидаги делегация билан учрашув ўтказди. Учрашувда қуйидаги ташаббуслар илгари сурилди: Томонлар ушбу ташаббусларни амалга ошириш икки давлат ўртасидаги савдо ҳажмини ошириш, янги инвестиция лойиҳаларини йўлга қўйиш ва хусусий секторлар ҳамкорлигини янада фаоллаштиришга хизмат қилишини таъкидладилар.
https://sputniknews.uz/20250917/uzbekistan-afghanistan-savdo-logistika-korxona-52015102.html
кобул
термиз
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0f/52709969_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_ae38ceb11467d845bec08c4c2b221b3c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон афғонистон виза тадбиркор бизнес
ўзбекистон афғонистон виза тадбиркор бизнес

Афғонистон тадбиркорлари учун виза олиш енгиллаштирилиши мумкин

11:50 15.10.2025 (янгиланди: 12:35 15.10.2025)
© Пресс-служба Торгово-промышленной палатыПредседатель Торгово-промышленной палаты провел встречу с делегацией Афганистана
Председатель Торгово-промышленной палаты провел встречу с делегацией Афганистана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.10.2025
© Пресс-служба Торгово-промышленной палаты
Oбуна бўлиш
Қобул ва Тошкентда (ёки Мозори Шариф ва Термиз)да ҳар йили қўшма савдо кўргазмаларини ўтказиш мумкин.
ТОШКЕНТ, 15 окт – Sputnik. Савдо-саноат палатаси раиси Даврон Вахабов Афғонистон Савдо ва инвестициялар палатаси (ACCI) раиси ўринбосари жаноб Ариян Азимий бошчилигидаги делегация билан учрашув ўтказди.
Суҳбат давомида икки мамлакат ўртасидаги савдо-иқтисодий ҳамкорликни кенгайтириш, хусусий секторлар ўртасидаги алоқаларни мустаҳкамлаш ҳамда ўзаро инвестицияларни рағбатлантириш масалалари муҳокама қилинди.
Учрашувда қуйидаги ташаббуслар илгари сурилди:
ҳар чоракда Тошкент, Қобул, Термиз ва Балх шаҳарларида учрашувлар ташкил этиш;
ACCI ваколатхонасини Тошкентда очиш орқали инвестицион алоқаларни кучайтириш;
Афғонистон тадбиркорлари учун бизнес визаларини соддалаштириш ва таклифнома олиш жараёнини енгиллаштириш;
Термиз портида юк ташиш жараёнларини тезлаштириш ва божхона тартиб-таомилларини оптималлаштириш;
ҳар йили Қобул ва Тошкент (ёки Мозори Шариф ва Термиз)да қўшма савдо кўргазмаларини ўтказиш.
Томонлар ушбу ташаббусларни амалга ошириш икки давлат ўртасидаги савдо ҳажмини ошириш, янги инвестиция лойиҳаларини йўлга қўйиш ва хусусий секторлар ҳамкорлигини янада фаоллаштиришга хизмат қилишини таъкидладилар.
В Кабуле создано совместное узбекско-афганское транспортное предприятие - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.09.2025
Ўзбекистон-Афғонистон савдо ва логистика қўшма корхонаси ташкил этилди
17 Сентябр, 12:01
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0