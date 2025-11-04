https://sputniknews.uz/20251104/ukraine-majburiy-mehnat-fuqarolar-uzbekistan-qaytarilish-53223734.html
Украинада мажбурий меҳнатга дучор бўлган фуқаролар Ўзбекистонга қайтарилди
ТОШКЕНТ, 4 ноя – Sputnik.
Украинанинг Киев вилоятида оғир аҳволда қолган 19 нафар Ўзбекистон фуқароси Ватанга қайтарилди. Бу ҳақда "Дунё" ахборот агентлиги хабар берди
.
Таъкидланишича, фуқароларни қайтариш жараёни Ўзбекистон элчихонаси, Украина Миллий полицияси ва Халқаро миграция ташкилоти (ХМТ) билан ҳамкорликда ташкил этилган.
Маълумотларга кўра, 18 сентябрь куни Украина ОАВлари Киев вилоятидаги иссиқхонада мажбурий меҳнатга яқин шароитда бўлган ўзбекистонликлар ҳақида хабар тарқатган.
Шундан сўнг, Ўзбекистон элчихонаси вазиятни назоратга олиб, фуқароларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ҳамда уларни хавфсиз ўлкага қайтариш учун зарур чора-тадбирларни кўрди.
Музокаралар натижасида барча 19 нафар фуқарога "жабрланувчи" мақоми берилди, бу эса уларга нисбатан Украина қонунчилиги доирасидаги санкцияларни самарали равишда истисно қилади.
ХМТ ҳисобидан 28 октябрь куни фуқаролар Киевдан Кишинёвга етказилган. Молдова пойтахтида улар хавфсиз яшаш шароитлари, озиқ-овқат ҳамда зарур ёрдам билан таъминланган.
Хабарда келтирилишича, 2 ноябрь куни Кишинёв–Истанбул–Урганч йўналиши орқали рейс ташкил этилиб, 3 ноябрь куни барча 19 нафар фуқаро Ўзбекистонга етиб келди.