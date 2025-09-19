Украинада 13 нафар ўзбекистонликни қулликда сақлаган жиноий гуруҳ қўлга олинди
© Официальный телеграмм-канал Киевской областной прокуратурыПод Киевом нашли лагерь, где в рабстве держали 13 граждан Узбекистана.
© Официальный телеграмм-канал Киевской областной прокуратуры
Киев вилоятида ўзбекистонликлар ёмон шароитларда мажбурий меҳнатга жалб қилинган. Прокуратура тўрт гумонланувчини қўлга олди.
ТОШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Киев вилоятида Ўзбекистон фуқароларидан меҳнат эксплуатацияси учун фойдаланилган схема фош этилди. Прокуратуранинг процессуал назорати остида Хитойнинг икки фуқароси, бир ўзбекистонлик ва бир украиналик қўлга олинди. Бу ҳақда Украина Бош прокуратураси матбуот хизмати хабар берди.
Маълумотларга кўра, гумонланувчилар 13 ўзбекистонликни ишга ёллаш баҳонасида Киев вилоятига олиб келиб, уларни мажбурий меҳнатга жалб қилган.
Тергов маълумотларига кўра, гумонланувчилар уй-жой, иш жойи ва оғир моддий шароитлари йўқлиги сабабли ижтимоий ҳимояга муҳтож бўлган шахсларни алдов ва мажбурлаш йўли билан ўз режаларига жалб қилган. Гумонланувчилар жабрланувчиларни Киев вилоятига олиб келган ва у ерда улар мажбурий меҳнатга жалб қилинган.
Жабрланувчиларнинг сўзларига кўра, шарт-шароитлар таҳқирловчи эди: ҳатто ҳожатхонага ҳам фақат жадвал бўйича боришга рухсат берилар, арзимаган қоидабузарликлар учун эса турли жазолар қўлланиларди.
Ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимлари томонидан тезкор-тергов ҳаракатлари доирасида гумонланувчиларнинг яшаш жойлари ва хўжалик объектларида тинтувлар ўтказилди.
Тинтувлар натижасида 13 нафар Ўзбекистон фуқароси ғайриинсоний шароитларда сақланаётган хоналар, шунингдек, ҳужжатлар, пул маблағлари ва транспорт воситалари аниқланган.