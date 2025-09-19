Ўзбекистон
Украинада 13 нафар ўзбекистонликни қулликда сақлаган жиноий гуруҳ қўлга олинди
Украинада 13 нафар ўзбекистонликни қулликда сақлаган жиноий гуруҳ қўлга олинди
Киев вилоятида ўзбекистонликлар мажбурий меҳнатга жалб қилингани аниқланди. Прокуратура 4 гумонланувчини қўлга олди.
ТОШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Киев вилоятида Ўзбекистон фуқароларидан меҳнат эксплуатацияси учун фойдаланилган схема фош этилди. Прокуратуранинг процессуал назорати остида Хитойнинг икки фуқароси, бир ўзбекистонлик ва бир украиналик қўлга олинди. Бу ҳақда Украина Бош прокуратураси матбуот хизмати хабар берди.Маълумотларга кўра, гумонланувчилар 13 ўзбекистонликни ишга ёллаш баҳонасида Киев вилоятига олиб келиб, уларни мажбурий меҳнатга жалб қилган.Тергов маълумотларига кўра, гумонланувчилар уй-жой, иш жойи ва оғир моддий шароитлари йўқлиги сабабли ижтимоий ҳимояга муҳтож бўлган шахсларни алдов ва мажбурлаш йўли билан ўз режаларига жалб қилган. Гумонланувчилар жабрланувчиларни Киев вилоятига олиб келган ва у ерда улар мажбурий меҳнатга жалб қилинган.Ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимлари томонидан тезкор-тергов ҳаракатлари доирасида гумонланувчиларнинг яшаш жойлари ва хўжалик объектларида тинтувлар ўтказилди.Тинтувлар натижасида 13 нафар Ўзбекистон фуқароси ғайриинсоний шароитларда сақланаётган хоналар, шунингдек, ҳужжатлар, пул маблағлари ва транспорт воситалари аниқланган.
Под Киевом нашли лагерь, где в рабстве держали 13 граждан Узбекистана.
Под Киевом нашли лагерь, где в рабстве держали 13 граждан Узбекистана. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.09.2025
© Официальный телеграмм-канал Киевской областной прокуратуры
Oбуна бўлиш
Киев вилоятида ўзбекистонликлар ёмон шароитларда мажбурий меҳнатга жалб қилинган. Прокуратура тўрт гумонланувчини қўлга олди.
ТОШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Киев вилоятида Ўзбекистон фуқароларидан меҳнат эксплуатацияси учун фойдаланилган схема фош этилди. Прокуратуранинг процессуал назорати остида Хитойнинг икки фуқароси, бир ўзбекистонлик ва бир украиналик қўлга олинди. Бу ҳақда Украина Бош прокуратураси матбуот хизмати хабар берди.
Маълумотларга кўра, гумонланувчилар 13 ўзбекистонликни ишга ёллаш баҳонасида Киев вилоятига олиб келиб, уларни мажбурий меҳнатга жалб қилган.
Под Киевом нашли лагерь, где в рабстве держали 13 граждан Узбекистана.
Под Киевом нашли лагерь, где в рабстве держали 13 граждан Узбекистана. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.09.2025
Под Киевом нашли лагерь, где в рабстве держали 13 граждан Узбекистана.
© Официальный телеграмм-канал Киевской областной прокуратуры
Тергов маълумотларига кўра, гумонланувчилар уй-жой, иш жойи ва оғир моддий шароитлари йўқлиги сабабли ижтимоий ҳимояга муҳтож бўлган шахсларни алдов ва мажбурлаш йўли билан ўз режаларига жалб қилган. Гумонланувчилар жабрланувчиларни Киев вилоятига олиб келган ва у ерда улар мажбурий меҳнатга жалб қилинган.
Под Киевом нашли лагерь, где в рабстве держали 13 граждан Узбекистана.
Под Киевом нашли лагерь, где в рабстве держали 13 граждан Узбекистана. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.09.2025
Под Киевом нашли лагерь, где в рабстве держали 13 граждан Узбекистана.
© Официальный телеграмм-канал Киевской областной прокуратуры

Жабрланувчиларнинг сўзларига кўра, шарт-шароитлар таҳқирловчи эди: ҳатто ҳожатхонага ҳам фақат жадвал бўйича боришга рухсат берилар, арзимаган қоидабузарликлар учун эса турли жазолар қўлланиларди.

Ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимлари томонидан тезкор-тергов ҳаракатлари доирасида гумонланувчиларнинг яшаш жойлари ва хўжалик объектларида тинтувлар ўтказилди.
Тинтувлар натижасида 13 нафар Ўзбекистон фуқароси ғайриинсоний шароитларда сақланаётган хоналар, шунингдек, ҳужжатлар, пул маблағлари ва транспорт воситалари аниқланган.
