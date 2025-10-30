https://sputniknews.uz/20251030/zelenskiy-uqk-taslim-53105375.html
Зеленский қуршовга тушган ўз аскарларига таслим бўлишни буюриши керак – ҳарбий таҳлилчи
Зеленский қуршовга тушган ўз аскарларига таслим бўлишни буюриши керак – ҳарбий таҳлилчи
Sputnik Ўзбекистон
Владимир Зеленский ва Украина Қуролли кучлари бош қўмондони Александр Сирский Красноармейскдаги украин жангариларига таслим бўлишни буюриши шарт. Британиялик ҳарбий таҳлилчи Александр Меркурис шундай фикр билдирди.
2025-10-30T18:21+0500
2025-10-30T18:21+0500
2025-10-30T18:21+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
украина
владимир зеленский
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/03/37546981_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3474a3df258aaca6581faa7b1f91da9b.jpg
ТОШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Владимир Зеленский ва Украина Қуролли кучлари бош қўмондони Александр Сирский Красноармейскдаги украин жангариларига таслим бўлишни буюриши шарт. Британиялик ҳарбий таҳлилчи Александр Меркурис шундай фикр билдирди.Аммо Меркуриснинг ишончи комилки, Киев режими бундай қилмайди, чунки унда Зеленский ўзининг европалик ва америкалик ҳамкорларига УҚКнинг Россияни ушлаб туриш қобилияти ҳақида мунтазам ёлғон гапириб келганини ошкор қилади.Аввалроқ Россия Қуролли кучлари Бош штаби бошлиғи Валерий Герасимов Купянск ва Красноармейскда УҚК бўлинмалари қуршовга олинганини маълум қилган эди. Россия раҳбари Владимир Путиннинг сўзларига кўра, Украина ҳукумати қуршовга тушган фуқаролари тақдири ҳақида қарор қабул қилиши керак.
https://sputniknews.uz/20251030/russia-ikki-qishloq-ozod-53100513.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/03/37546981_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61444230a157394d2c5f0fa96e51f09f.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
владимир зеленский ва украина қуролли кучлари бош қўмондони александр сирский красноармейск украин жангарилари таслим
владимир зеленский ва украина қуролли кучлари бош қўмондони александр сирский красноармейск украин жангарилари таслим
Зеленский қуршовга тушган ўз аскарларига таслим бўлишни буюриши керак – ҳарбий таҳлилчи
Купянск ва Красноармейскда УҚК бўлинмалари қуршовга олинган. Улар сони 10 минг нафардан зиёд.
ТОШКЕНТ, 30 окт – Sputnik.
Владимир Зеленский ва Украина Қуролли кучлари бош қўмондони Александр Сирский Красноармейскдаги украин жангариларига таслим бўлишни буюриши шарт. Британиялик ҳарбий таҳлилчи Александр Меркурис шундай фикр билдирди.
“Зеленский ва Сирский энг инсоний иш қилиши мумкин бўлган нарса – бу Покровскдаги (Красноармейск – таҳр.) украин аскарларига таслим бўлишни буюриш”, - деди у.
Аммо Меркуриснинг ишончи комилки, Киев режими бундай қилмайди, чунки унда Зеленский ўзининг европалик ва америкалик ҳамкорларига УҚКнинг Россияни ушлаб туриш қобилияти ҳақида мунтазам ёлғон гапириб келганини ошкор қилади.
Аввалроқ Россия Қуролли кучлари Бош штаби бошлиғи Валерий Герасимов Купянск ва Красноармейскда УҚК бўлинмалари қуршовга олинганини маълум қилган эди.
Россия раҳбари Владимир Путиннинг сўзларига кўра, Украина ҳукумати қуршовга тушган фуқаролари тақдири ҳақида қарор қабул қилиши керак.