Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20251030/zelenskiy-uqk-taslim-53105375.html
Зеленский қуршовга тушган ўз аскарларига таслим бўлишни буюриши керак – ҳарбий таҳлилчи
Зеленский қуршовга тушган ўз аскарларига таслим бўлишни буюриши керак – ҳарбий таҳлилчи
Sputnik Ўзбекистон
Владимир Зеленский ва Украина Қуролли кучлари бош қўмондони Александр Сирский Красноармейскдаги украин жангариларига таслим бўлишни буюриши шарт. Британиялик ҳарбий таҳлилчи Александр Меркурис шундай фикр билдирди.
2025-10-30T18:21+0500
2025-10-30T18:21+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
украина
владимир зеленский
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/03/37546981_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3474a3df258aaca6581faa7b1f91da9b.jpg
ТОШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Владимир Зеленский ва Украина Қуролли кучлари бош қўмондони Александр Сирский Красноармейскдаги украин жангариларига таслим бўлишни буюриши шарт. Британиялик ҳарбий таҳлилчи Александр Меркурис шундай фикр билдирди.Аммо Меркуриснинг ишончи комилки, Киев режими бундай қилмайди, чунки унда Зеленский ўзининг европалик ва америкалик ҳамкорларига УҚКнинг Россияни ушлаб туриш қобилияти ҳақида мунтазам ёлғон гапириб келганини ошкор қилади.Аввалроқ Россия Қуролли кучлари Бош штаби бошлиғи Валерий Герасимов Купянск ва Красноармейскда УҚК бўлинмалари қуршовга олинганини маълум қилган эди. Россия раҳбари Владимир Путиннинг сўзларига кўра, Украина ҳукумати қуршовга тушган фуқаролари тақдири ҳақида қарор қабул қилиши керак.
https://sputniknews.uz/20251030/russia-ikki-qishloq-ozod-53100513.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/03/37546981_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61444230a157394d2c5f0fa96e51f09f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
владимир зеленский ва украина қуролли кучлари бош қўмондони александр сирский красноармейск украин жангарилари таслим
владимир зеленский ва украина қуролли кучлари бош қўмондони александр сирский красноармейск украин жангарилари таслим

Зеленский қуршовга тушган ўз аскарларига таслим бўлишни буюриши керак – ҳарбий таҳлилчи

18:21 30.10.2025
© AP Photo / LibkosВСУ. Архивное фото
ВСУ. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Libkos
Oбуна бўлиш
Купянск ва Красноармейскда УҚК бўлинмалари қуршовга олинган. Улар сони 10 минг нафардан зиёд.
ТОШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Владимир Зеленский ва Украина Қуролли кучлари бош қўмондони Александр Сирский Красноармейскдаги украин жангариларига таслим бўлишни буюриши шарт. Британиялик ҳарбий таҳлилчи Александр Меркурис шундай фикр билдирди.
“Зеленский ва Сирский энг инсоний иш қилиши мумкин бўлган нарса – бу Покровскдаги (Красноармейск – таҳр.) украин аскарларига таслим бўлишни буюриш”, - деди у.
Аммо Меркуриснинг ишончи комилки, Киев режими бундай қилмайди, чунки унда Зеленский ўзининг европалик ва америкалик ҳамкорларига УҚКнинг Россияни ушлаб туриш қобилияти ҳақида мунтазам ёлғон гапириб келганини ошкор қилади.
Аввалроқ Россия Қуролли кучлари Бош штаби бошлиғи Валерий Герасимов Купянск ва Красноармейскда УҚК бўлинмалари қуршовга олинганини маълум қилган эди. Россия раҳбари Владимир Путиннинг сўзларига кўра, Украина ҳукумати қуршовга тушган фуқаролари тақдири ҳақида қарор қабул қилиши керак.
Зона СВО, Покровск - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.10.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия қўшинлари Харьков ва Запорожье вилоятларида яна иккита қишлоқни озод қилди
15:18
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0