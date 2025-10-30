Ўзбекистон
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия қўшинлари Харьков ва Запорожье вилоятларида яна иккита қишлоқни озод қилди
Россия қўшинлари Харьков ва Запорожье вилоятларида яна иккита қишлоқни озод қилди
Россия қўшинлари ўтган кун давомида Харьков вилоятидаги Садовое ва Запорожье вилоятидаги Красногорское қишлоқларини озод этди. “Ғарб” ва “Восток” қўшинлари гуруҳлари душман мудофааси ичкарисига илгарилашни давом эттирмоқда.
2025-10-30
2025-10-30T15:18+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
россия мудофаа вазирлиги
дунёда
украина
запорожье вилояти
ТОШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Россия қўшинлари ўтган кун давомида яна иккита қишлоқни озод этди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Шунингдек, "Шарқ" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари душман мудофааси ичкарисига киришни давом эттириб, Запорожье вилоятининг Красногорское аҳоли пунктини ҳам озод қилгани қайд этилган.
украина
запорожье вилояти
Янгиликлар
15:18 30.10.2025
"Ғарб" ва "Шарқ" қўшинлари жангчилари Садовое ва Красногорское аҳоли пунктларини озод қилишга эришди.
ТОШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Россия қўшинлари ўтган кун давомида яна иккита қишлоқни озод этди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.

"Ғарб" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари фаол ва қатъий ҳаракатлар натижасида Харьков вилоятининг Садовое аҳоли пунктини озод этди", — дейилади хабарда.

Шунингдек, "Шарқ" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари душман мудофааси ичкарисига киришни давом эттириб, Запорожье вилоятининг Красногорское аҳоли пунктини ҳам озод қилгани қайд этилган.
