https://sputniknews.uz/20251030/russia-ikki-qishloq-ozod-53100513.html
Россия қўшинлари Харьков ва Запорожье вилоятларида яна иккита қишлоқни озод қилди
Россия қўшинлари Харьков ва Запорожье вилоятларида яна иккита қишлоқни озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия қўшинлари ўтган кун давомида Харьков вилоятидаги Садовое ва Запорожье вилоятидаги Красногорское қишлоқларини озод этди. “Ғарб” ва “Восток” қўшинлари гуруҳлари душман мудофааси ичкарисига илгарилашни давом эттирмоқда.
2025-10-30T15:18+0500
2025-10-30T15:18+0500
2025-10-30T15:18+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
россия мудофаа вазирлиги
дунёда
украина
запорожье вилояти
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/19/52981403_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_ef5d3774405ca6b1e86bc0d408ef376a.jpg
ТОШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Россия қўшинлари ўтган кун давомида яна иккита қишлоқни озод этди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Шунингдек, "Шарқ" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари душман мудофааси ичкарисига киришни давом эттириб, Запорожье вилоятининг Красногорское аҳоли пунктини ҳам озод қилгани қайд этилган.
https://sputniknews.uz/20251029/dnepropetrovsk-vishnevoe-russia-nazorat-53068635.html
украина
запорожье вилояти
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/19/52981403_320:0:2240:1440_1920x0_80_0_0_e975735d4bacc40c3633415882e4d15b.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия қўшинлари, мудофаа вазирлиги, харьков вилояти, запорожье, садовое, красногорское, “ғарб” гуруҳи, “восток” гуруҳи, украина, фронт, аҳоли пунктларини озод этиш, “шарқ” гуруҳи, “запад” гуруҳи
россия қўшинлари, мудофаа вазирлиги, харьков вилояти, запорожье, садовое, красногорское, “ғарб” гуруҳи, “восток” гуруҳи, украина, фронт, аҳоли пунктларини озод этиш, “шарқ” гуруҳи, “запад” гуруҳи
Россия қўшинлари Харьков ва Запорожье вилоятларида яна иккита қишлоқни озод қилди
"Ғарб" ва "Шарқ" қўшинлари жангчилари Садовое ва Красногорское аҳоли пунктларини озод қилишга эришди.