Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20251029/dnepropetrovsk-vishnevoe-russia-nazorat-53068635.html
Днепропетровск вилоятидаги Вишневое қишлоғи Россия қўшинлари назоратига ўтди
Днепропетровск вилоятидаги Вишневое қишлоғи Россия қўшинлари назоратига ўтди
Sputnik Ўзбекистон
Россиянинг "Шарқ" қўшинлари гуруҳи Вишневое аҳоли пунктини озод этди. Бир ҳафтадан кам вақтда Днепропетровск ва Запорожье вилоятларида бешта ҳудудда назорат ўрнатилгани маълум қилинди.
2025-10-29T16:16+0500
2025-10-29T16:16+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
россия мудофаа вазирлиги
дунёда
қуролли кучлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/0e/48409889_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_148fdcdb83e6747759c3a52fa56dab19.jpg
ТОШКЕНТ, 29 окт – Sputnik. Россия Қуролли Кучларининг "Шарқ" қўшинлари гуруҳи жангчилари Днепропетровск вилоятидаги Вишневое аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди."Шарқ" жангчилари бир ҳафтадан камроқ вақт ичида Днепропетровск ва Запорожье вилоятларидаги бешта аҳоли пункти устида назоратни қўлга киритди.
https://sputniknews.uz/20251027/rossiya-ozod-53010700.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/0e/48409889_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_48e83da59f258c5e16eedae0a94719b2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
"шарқ" қўшинлари, вишневое аҳоли пункти, россия қуролли кучлари, днепропетровск вилояти, запорожье вилояти, мудофаа вазирлиги, фронтдаги илгарилаш, аҳоли пункти озод қилиниши, украина, сво
"шарқ" қўшинлари, вишневое аҳоли пункти, россия қуролли кучлари, днепропетровск вилояти, запорожье вилояти, мудофаа вазирлиги, фронтдаги илгарилаш, аҳоли пункти озод қилиниши, украина, сво

Днепропетровск вилоятидаги Вишневое қишлоғи Россия қўшинлари назоратига ўтди

16:16 29.10.2025
© Sputnik / Станислав Красильников / Медиабанкка ўтишОсвобожденные села в Курской области
Освобожденные села в Курской области - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.10.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
"Шарқ" қўшинлари гуруҳи Днепропетровск вилоятидаги Вишневое аҳоли пунктини озод этди ва бир ҳафтадан кам вақтда бешта ҳудудда назорат ўрнатди
ТОШКЕНТ, 29 окт – Sputnik. Россия Қуролли Кучларининг "Шарқ" қўшинлари гуруҳи жангчилари Днепропетровск вилоятидаги Вишневое аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
"Шарқ" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари душман мудофааси ичкарисига кириб борди ва Днепропетровск вилоятининг Вишневое аҳоли пунктини озод қилди," - дейилади хабарда.
"Шарқ" жангчилари бир ҳафтадан камроқ вақт ичида Днепропетровск ва Запорожье вилоятларидаги бешта аҳоли пункти устида назоратни қўлга киритди.
Тренировка подразделения спецназа группировки Центр - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.10.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия армияси яна учта қишлоқни озод қилди
27 Октябр, 14:48
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0