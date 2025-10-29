https://sputniknews.uz/20251029/dnepropetrovsk-vishnevoe-russia-nazorat-53068635.html
Днепропетровск вилоятидаги Вишневое қишлоғи Россия қўшинлари назоратига ўтди
Днепропетровск вилоятидаги Вишневое қишлоғи Россия қўшинлари назоратига ўтди
Россиянинг "Шарқ" қўшинлари гуруҳи Вишневое аҳоли пунктини озод этди. Бир ҳафтадан кам вақтда Днепропетровск ва Запорожье вилоятларида бешта ҳудудда назорат ўрнатилгани маълум қилинди.
ТОШКЕНТ, 29 окт – Sputnik. Россия Қуролли Кучларининг "Шарқ" қўшинлари гуруҳи жангчилари Днепропетровск вилоятидаги Вишневое аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди."Шарқ" жангчилари бир ҳафтадан камроқ вақт ичида Днепропетровск ва Запорожье вилоятларидаги бешта аҳоли пункти устида назоратни қўлга киритди.
Днепропетровск вилоятидаги Вишневое қишлоғи Россия қўшинлари назоратига ўтди
"Шарқ" қўшинлари гуруҳи Днепропетровск вилоятидаги Вишневое аҳоли пунктини озод этди ва бир ҳафтадан кам вақтда бешта ҳудудда назорат ўрнатди
ТОШКЕНТ, 29 окт – Sputnik.
Россия Қуролли Кучларининг "Шарқ" қўшинлари гуруҳи жангчилари Днепропетровск вилоятидаги Вишневое аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
.
"Шарқ" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари душман мудофааси ичкарисига кириб борди ва Днепропетровск вилоятининг Вишневое аҳоли пунктини озод қилди," - дейилади хабарда.
"Шарқ" жангчилари бир ҳафтадан камроқ вақт ичида Днепропетровск ва Запорожье вилоятларидаги бешта аҳоли пункти устида назоратни қўлга киритди.