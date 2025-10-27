Россия армияси яна учта қишлоқни озод қилди
© Sputnik / Станислав Красильников / Медиабанкка ўтишТренировка подразделения спецназа группировки "Центр"
© Sputnik / Станислав Красильников/
Oбуна бўлиш
Днепропетровск ва Запорожье вилоятларидаги аҳоли пунктлари “Шарқ” жангчилари саъй-ҳаракатлари ёрдамида озод қилинган.
ТОШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. Россия қўшинлари ўтган кун давомида яна учта қишлоқни озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар қилди.
“Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Днепропетровск вилоятидаги Егоровка ҳамда Запорожье вилоятидаги Новониколаевка ва Привольное аҳоли пунктларини озод қилди”, - дейилган хабарда.
Россия ҳарбийлари душман мудофаасининг ичкарисигача кириб боришга муваффақ бўлган.