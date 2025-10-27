Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия армияси яна учта қишлоқни озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Днепропетровск вилоятидаги Егоровка ҳамда Запорожье вилоятидаги Новониколаевка ва Привольное аҳоли пунктларини озод қилди.
ТОШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. Россия қўшинлари ўтган кун давомида яна учта қишлоқни озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар қилди.Россия ҳарбийлари душман мудофаасининг ичкарисигача кириб боришга муваффақ бўлган.
Днепропетровск ва Запорожье вилоятларидаги аҳоли пунктлари “Шарқ” жангчилари саъй-ҳаракатлари ёрдамида озод қилинган.
ТОШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. Россия қўшинлари ўтган кун давомида яна учта қишлоқни озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар қилди.
“Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Днепропетровск вилоятидаги Егоровка ҳамда Запорожье вилоятидаги Новониколаевка ва Привольное аҳоли пунктларини озод қилди”, - дейилган хабарда.
Россия ҳарбийлари душман мудофаасининг ичкарисигача кириб боришга муваффақ бўлган.
Совещание Владимира Путина с начальником Генштаба Валерием Герасимовым - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.10.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Путинга фронтдаги муваффақиятлар ҳақида маълумот берилди
Кеча, 12:00
