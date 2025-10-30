Ўзбекистон
Президент ЮНЕСКО бош директорини "Дўстлик" ордени билан мукофотлади
Президент ЮНЕСКО бош директорини “Дўстлик” ордени билан мукофотлади
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Самарқанд шаҳрида БМТнинг Таълим, фан ва маданият масалалари бўйича ташкилоти (ЮНЕСКО) Бош директори Одри Азулени "Дўстлик" ордени билан тақдирлади.
ТОШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев БМТнинг Таълим, фан ва маданият масалалари бўйича ташкилоти (ЮНЕСКО) бош директори Одри Азулени "Дўстлик" ордени билан тақдирлади.Мукофот Самарқанд шаҳридаги учрашув чоғида топширилди.Давлат раҳбари матбуот хизмати хабарига кўра, Одри Азуле фан, таълим ва маданият соҳаларидаги алоқаларни ривожлантиришдаги катта хизматлари ҳамда ўзбек халқининг бой маданий меросини кенг оммалаштиришга қўшган шахсий ҳиссаси учун бу юксак мукофотга лойиқ кўрилган.Шунингдек, учрашувда ЮНЕСКО билан шерикликни янада кенгайтириш ва чуқурлаштириш, устувор йўналишларда янги қўшма лойиҳаларни амалга оширишга тайёрлик билдирилди.Хусусан, ЮНЕСКОнинг Мактабгача таълим бўйича минтақавий маркази ишга туширилади, Беруний мукофоти ғолибларини тақдирлаш маросими, Самарқанд шаҳрининг 3000 йиллиги муносабати билан махсус тадбир, шунингдек, музейлар, сунъий интеллект, гендер мавзулари бўйича форумлар ва бошқа кўплаб тадбирлар ўтказилади.Эслатамиз, Самарқанд шаҳрида бўлиб ўтадиган ЮНЕСКО Бош конференцияси 43-сессияси бўлиб ўтмоқда. Бош конференциянинг тарихий сессияси қирқ йил ичида биринчи марта ЮНЕСКОнинг Париждаги қароргоҳидан ташқарида ўтказилмоқда.Ушбу муҳим сессия доирасида таълим, фан, маданият, экология, технология ва коммуникация соҳаларидаги асосий масалаларни муҳокама қилишга бағишланган 150 тадан ортиқ турли шаклдаги тадбирлар ўтказилиши режалаштирилган.
Президент ЮНЕСКО бош директорини "Дўстлик" ордени билан мукофотлади

16:26 30.10.2025
Самарқандда Шавкат Мирзиёев ЮНЕСКО бош директори Одри Азулени қабул қилди.
ТОШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев БМТнинг Таълим, фан ва маданият масалалари бўйича ташкилоти (ЮНЕСКО) бош директори Одри Азулени “Дўстлик” ордени билан тақдирлади.
Мукофот Самарқанд шаҳридаги учрашув чоғида топширилди.
Давлат раҳбари матбуот хизмати хабарига кўра, Одри Азуле фан, таълим ва маданият соҳаларидаги алоқаларни ривожлантиришдаги катта хизматлари ҳамда ўзбек халқининг бой маданий меросини кенг оммалаштиришга қўшган шахсий ҳиссаси учун бу юксак мукофотга лойиқ кўрилган.
Шунингдек, учрашувда ЮНЕСКО билан шерикликни янада кенгайтириш ва чуқурлаштириш, устувор йўналишларда янги қўшма лойиҳаларни амалга оширишга тайёрлик билдирилди.
Хусусан, ЮНЕСКОнинг Мактабгача таълим бўйича минтақавий маркази ишга туширилади, Беруний мукофоти ғолибларини тақдирлаш маросими, Самарқанд шаҳрининг 3000 йиллиги муносабати билан махсус тадбир, шунингдек, музейлар, сунъий интеллект, гендер мавзулари бўйича форумлар ва бошқа кўплаб тадбирлар ўтказилади.
Эслатамиз, Самарқанд шаҳрида бўлиб ўтадиган ЮНЕСКО Бош конференцияси 43-сессияси бўлиб ўтмоқда. Бош конференциянинг тарихий сессияси қирқ йил ичида биринчи марта ЮНЕСКОнинг Париждаги қароргоҳидан ташқарида ўтказилмоқда.
Ушбу муҳим сессия доирасида таълим, фан, маданият, экология, технология ва коммуникация соҳаларидаги асосий масалаларни муҳокама қилишга бағишланган 150 тадан ортиқ турли шаклдаги тадбирлар ўтказилиши режалаштирилган.
