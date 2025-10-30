https://sputniknews.uz/20251030/mirziyoev-ziyorat-53095474.html
Мирзиёев Самарқандда Имом Бухорий мақбарасини зиёрат қилди
Мирзиёев Самарқандда Имом Бухорий мақбарасини зиёрат қилди
Шавкат Мирзиёев ЮНЕСКО Бош конференцияси 43-сессияси доирасида Самарқандга ташриф буюриб, Имом Бухорий мақбарасини зиёрат қилди. Давлат раҳбари мажмуадаги янгиланишлар, масжид ва музей қурилиши билан танишди
ТОШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ЮНЕСКО Бош конференцияси 43-сессияси доирасида Самарқандга ташриф буюриб, Имом Бухорий мақбарасини зиёрат қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Президент мажмуадаги сўнгги пардозлаш ишлари, ҳудудда амалга оширилаётган ободонлаштириш жараёнлари билан танишди.Мажмуа ҳудуди кенгайтирилиб, айни пайтда унинг умумий майдони 44 гектарга етди. Мўътабар мақбара, 10 минг кишилик масжид ва маъмурият биноси, музей, кириш ва чиқиш айвонлари қуриб битказилган. Зиёратгоҳнинг 4 бурчагидаги 75 метрлик миноралар унга маҳобат бағишлаган.Давлат раҳбари мамжуа фаолиятини сифатли ташкил этиш, одамларга қулайликларни кенгайтириш, яшил майдонларни кўпайтириш бўйича кўрсатмалар берди.Эзгу ниятлар билан мажмуа ҳудудига дарахт кўчатлари ўтқазилди.
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ЮНЕСКО Бош конференцияси 43-сессияси доирасида Самарқандга ташриф буюриб, Имом Бухорий мақбарасини зиёрат қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди
Президент мажмуадаги сўнгги пардозлаш ишлари, ҳудудда амалга оширилаётган ободонлаштириш жараёнлари билан танишди.
Мажмуа ҳудуди кенгайтирилиб, айни пайтда унинг умумий майдони 44 гектарга етди. Мўътабар мақбара, 10 минг кишилик масжид ва маъмурият биноси, музей, кириш ва чиқиш айвонлари қуриб битказилган. Зиёратгоҳнинг 4 бурчагидаги 75 метрлик миноралар унга маҳобат бағишлаган.
Зиёратгоҳ атрофида битта тўрт юлдузли, иккита уч юлдузли ва 22 та оилавий уй меҳмонхоналари ташкил этилди.
Давлат раҳбари мамжуа фаолиятини сифатли ташкил этиш, одамларга қулайликларни кенгайтириш, яшил майдонларни кўпайтириш бўйича кўрсатмалар берди.
Эзгу ниятлар билан мажмуа ҳудудига дарахт кўчатлари ўтқазилди.