Сунъий интеллект инсон ўрнини босмаслиги керак — Россия дипломати
Сунъий интеллект инсон ўрнини босмаслиги керак — Россия дипломати
Sputnik Ўзбекистон
2025-10-29T16:44+0500
2025-10-29T16:44+0500
2025-10-29T16:44+0500
ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 29 окт – Sputnik. Самарқанд шаҳрида бўлиб ўтаётган ЮНЕСКО Бош конференциясининг 43-сессияси доирасида Россия Ташқи ишлар вазирлиги департаменти директори Александр Алимов мамлакатнинг таълим ва сунъий интеллект этикаси соҳасидаги ташаббуслари ҳақида сўз юритди.
"Сунъий интеллектни қўллаш инсонга ёрдамчи бўлиб қолиши керак, унинг ўринбосари эмас," - деди Алимов Sputnik мухбирига берган интервьюсида.
Дипломат айтишига кўра, Россия суъний интеллектдан фойдаланишнинг ахлоқий тамойилларини ишлаб чиқишда фаол иштирок этмоқда. Россияда ҳукумат, бизнес ва жамият учун тавсияларни ўз ичига олган "Сунъий интеллект соҳасидаги ахлоқнинг оқ китоби" нашр этилган.
У шунингдек, Москва шаҳридаги Патрис Лумумба номидаги Халқлар дўстлиги университети базасида инклюзив таълим бўйича конференция ўтказиш режалаштирилганини қайд этди.
"Биз барча аъзо давлатларни иштирок этишга таклиф қилдик ва дастлабки жавобларни олмоқдамиз," - деди дипломат.