Нейротармоқ ва ОАВ: Тошкентда SputnikPRO маҳорат дарси бўлиб ўтди
Нейротармоқ ва ОАВ: Тошкентда SputnikPRO маҳорат дарси бўлиб ўтди
23.10.2025
ТОШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Тошкентдаги ЎзДЖТУ Халқаро журналистика факультетида “Илҳом алгоритмлари. Нейротармоқлар ва визуал контент келажаги” мавзусида маҳорат дарси бўлиб ўтди.Тадбир SputnikPRO лойиҳаси доирасида ташкил этилди. Унда 35 дан ортиқ талаба иштирок этди.Маҳорат дарсидан асосий тезислар: Маҳорат дарсининг амалий қисмида Маркелова сунъий интеллект ёрдамида яратилган тасвирларни ҳақиқий фотосуратлардан қандай фарқлаш мумкинлигини тушунтириб берди. Дарс якунида талабалар саволлар беришди ва керакли маслаҳатларни олишди. Маълумот учун: SputnikPRO - Sputnik агентлиги томонидан ташкил этилган халқаро таълим лойиҳаси бўлиб, у журналистлар, матбуот котиблари, блогерлар ва юқори курс талабалари учун россиялик ва хорижий медиа-менежерлар, экспертлар ва мутахассислар семинарлари, маърузалари ва маҳорат дарсларини бирлаштиради.
ТОШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Тошкентдаги ЎзДЖТУ Халқаро журналистика факультетида “Илҳом алгоритмлари. Нейротармоқлар ва визуал контент келажаги” мавзусида маҳорат дарси бўлиб ўтди.
Тадбир SputnikPRO лойиҳаси доирасида ташкил этилди. Унда 35 дан ортиқ талаба иштирок этди.
“Россия сегодня” медиагуруҳи фотоахборот дирекцияси билд-муҳаррири Анна Маркелова талабаларга замонавий нейротармоқларнинг визуал контент яратишдаги имкониятлари ва сунъий интеллект билан ишлаш қоидалари ҳақида сўзлаб берди.
Маҳорат дарсидан асосий тезислар:
Алгоритмлар билан самарали ишлаш — вазифани аниқ ва тўғри қўйишни талаб этади.
Нейротармоқ ёрдамида мақолаларни “жонлантириш”, уни янада кўргазмали ва визуал жиҳатдан жозибадор қилиш мумкин.
Сунъий интеллект орқали яратилган тасвирлар, айниқса, тарихий ёки келажак мавзулар учун фойдали бўлиши мумкин.
Маҳорат дарсининг амалий қисмида Маркелова сунъий интеллект ёрдамида яратилган тасвирларни ҳақиқий фотосуратлардан қандай фарқлаш мумкинлигини тушунтириб берди.
Дарс якунида талабалар саволлар беришди ва керакли маслаҳатларни олишди.
Маълумот учун: SputnikPRO - Sputnik агентлиги томонидан ташкил этилган халқаро таълим лойиҳаси бўлиб, у журналистлар, матбуот котиблари, блогерлар ва юқори курс талабалари учун россиялик ва хорижий медиа-менежерлар, экспертлар ва мутахассислар семинарлари, маърузалари ва маҳорат дарсларини бирлаштиради.