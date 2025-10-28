Ўзбекистон Афғонистонда тўқимачилик саноатини қайта тиклашга ёрдам беради

https://sputniknews.uz/20251028/uzbekistan-afghanistan-toqimachilik-sanoat-tiklash-53032658.html
Ўзбекистон делегацияси Афғонистонда тўқимачилик корхоналарини қайта тиклаш бўйича ўрганиш ишларини бошлади, лойиҳа амалий босқичга ўтмоқда.
ТОШКЕНТ, 28 окт – Sputnik. Афғонистонда тўқимачилик саноатини қайта тиклаш бўйича амалий ишлар бошланди, Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси (ССП) вакиллари соҳа мутахассислари билан бирга бир қатор объектларда ўрганиш ишларини олиб борди. Бу ҳақда ССП матбуот хизмати хабар берди.Бу ишлар Ўзбекистон ССП ҳамда Афғонистоннинг “Афғон текстиль корпорацияси” давлат корхонаси ўртасида илгарироқ имзоланган ҳамкорлик меморандуми асосида амалга оширилмоқда. Ушбу вазифаларни амалга ошириш мақсадида 18–23 октябрь кунлари Савдо-саноат палатаси ҳамда соҳанинг малакали мутахассисларидан иборат делегациянинг Афғонистонга хизмат сафари уюштирилди.Сафар давомида қуйидаги фабрикалар ўрганилди:Биноларнинг жорий ҳолати, технологик ускуналар, инфратузилма имкониятлари баҳоланди ва аввалги лойиҳалаш учун зарур техник-иқтисодий маълумотлар йиғилди.Ҳозирда экспертлар томонидан ушбу маълумотларни таҳлил қилиш жараёнлари олиб борилмоқда. Ушбу жараёнлар Афғонистондаги текстиль корхоналарини қайта ишга тушириш бўйича аниқ таклифларни ишлаб чиқишга хизмат қилади.
ТОШКЕНТ, 28 окт – Sputnik.
Афғонистонда тўқимачилик саноатини қайта тиклаш бўйича амалий ишлар бошланди, Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси (ССП) вакиллари соҳа мутахассислари билан бирга бир қатор объектларда ўрганиш ишларини олиб борди. Бу ҳақда ССП матбуот хизмати хабар берди
.
Бу ишлар Ўзбекистон ССП ҳамда Афғонистоннинг “Афғон текстиль корпорацияси” давлат корхонаси ўртасида илгарироқ имзоланган ҳамкорлик меморандуми асосида амалга оширилмоқда.
Ҳужжат Ўзбекистонда фаолияти тўхтаган айрим корхоналарни Афғонистон ҳудудида локализация қилишни ўз ичига олади.
Ушбу вазифаларни амалга ошириш мақсадида 18–23 октябрь кунлари Савдо-саноат палатаси ҳамда соҳанинг малакали мутахассисларидан иборат делегациянинг Афғонистонга хизмат сафари уюштирилди.
Сафар давомида қуйидаги фабрикалар ўрганилди:
Парвон вилояти — “Гулбаҳор текстиль фабрикаси”
Қандаҳор вилояти — “Қандаҳор текстиль фабрикаси”
Мозори Шариф шаҳри — “Балх текстиль фабрикаси”
Бағлон вилояти — “Пули-Хумри текстиль фабрикаси”
Биноларнинг жорий ҳолати, технологик ускуналар, инфратузилма имкониятлари баҳоланди ва аввалги лойиҳалаш учун зарур техник-иқтисодий маълумотлар йиғилди.
Ҳозирда экспертлар томонидан ушбу маълумотларни таҳлил қилиш жараёнлари олиб борилмоқда. Ушбу жараёнлар Афғонистондаги текстиль корхоналарини қайта ишга тушириш бўйича аниқ таклифларни ишлаб чиқишга хизмат қилади.