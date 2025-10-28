https://sputniknews.uz/20251028/prezident-farmon-parvozlar-yolovchilar-53044997.html
Парвозлар сони 200 мингтага ва йўловчилар 24 млн нафарга етказилади - президент фармони
Президент фармонига кўра, 2030 йилгача парвозлар сони 200 мингтага, йўловчилар сони 24 миллион нафарга етказилади. Авиация парки 180 тагача оширилиб, бюджет ажратмалари қисқартирилади ва соҳада рақамлаштириш кучайтирилади.
ТОШКЕНТ, 28 окт – Sputnik. Ўзбекистонда халқаро ва маҳаллий йўналишдаги парвозлар сонини 2030 йилгача 200 мингтага етказиш фуқаро авиацияси соҳасини ривожлантиришнинг асосий мақсадли кўрсаткичлари этиб белгиланди. Мазкур кўрсаткичлар 27 октябрда қабул қилинган янги 193-сонли президент фармонида белгиланган.Шунингдек, асосий мақсадли кўрсаткичлар қаторида қуйидагилар назарда тутилган:2025 йил якуни ва келгуси йиллар учун “Ўзаэронавигация” маркази ДУК соф фойдасидан Фуқаро авиацияси агентлигини ривожлантириш жамғармасига йўналтириладиган 20 фоиз ажратма бекор қилинади.
ўзбекистон
Ўзбекистон резидент авиакомпаниялари ҳаво кемалари паркини 180 тага етказиш мақсад қилинган.
Ўзбекистонда халқаро ва маҳаллий йўналишдаги парвозлар сонини 2030 йилгача 200 мингтага етказиш фуқаро авиацияси соҳасини ривожлантиришнинг асосий мақсадли кўрсаткичлари этиб белгиланди
Мазкур кўрсаткичлар 27 октябрда қабул қилинган янги 193-сонли президент фармонида белгиланган.
Шунингдек, асосий мақсадли кўрсаткичлар қаторида қуйидагилар назарда тутилган:
ҳаво транспортида хизмат кўрсатилган йўловчилар сонини 24 миллион нафарга етказиш
Ўзбекистон резидент авиакомпаниялари ҳаво кемалари паркини 180 тага етказиш
Шунингдек, фуқаро авиацияси соҳасида молиявий мустақилликни таъминлаш мақсадида 2026 йил 1 январдан бошлаб Ўзавиация агентлигини сақлаш учун давлат бюджетидан ажратмалар бекор қилинади.
2025 йил якуни ва келгуси йиллар учун “Ўзаэронавигация” маркази ДУК соф фойдасидан Фуқаро авиацияси агентлигини ривожлантириш жамғармасига йўналтириладиган 20 фоиз ажратма бекор қилинади.