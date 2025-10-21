https://sputniknews.uz/20251021/rossiya-aqsh-samm-52875118.html
Венгриядаги Россия-АҚШ саммитига тайёргарлик кетмоқда – Рябков
Россия ва АҚШ президентлари Владимир Путин ва Дональд Трамп 16 октябрь куни телефон орқали мулоқот қилди. Суҳбатдан сўнг Трамп россиялик ҳамкасби билан Венгрияда учрашишини маълум қилди. Музокараларда Украина можаросини ҳал қилиш масалалари кўриб чиқилади.
ТОШКЕНТ, 21 окт – Sputnik. Венгрияда бўлиб ўтадиган Россия ва АҚШ саммитига тайёргарлик кетмоқда. Бу ҳақда Россия ТИВ раҳбари ўринбосари Сергей Рябков маълум қилди.Россия ва АҚШ президентлари Владимир Путин ва Дональд Трамп 16 октябрь куни телефон орқали мулоқот қилди. Суҳбатдан сўнг Трамп россиялик ҳамкасби билан Венгрияда учрашишини маълум қилди. Музокараларда Украина можаросини ҳал қилиш масалалари кўриб чиқилади.
ТОШКЕНТ, 21 окт – Sputnik. Венгрияда бўлиб ўтадиган Россия ва АҚШ саммитига тайёргарлик кетмоқда. Бу ҳақда Россия ТИВ раҳбари ўринбосари Сергей Рябков маълум қилди.
“Тайёргарлик кетмоқда”, - деди у тегишли саволга жавоб бераётиб.
Россия ва АҚШ президентлари Владимир Путин ва Дональд Трамп 16 октябрь куни телефон орқали мулоқот қилди.
Суҳбатдан сўнг Трамп россиялик ҳамкасби билан Венгрияда учрашишини маълум қилди. Музокараларда Украина можаросини ҳал қилиш масалалари кўриб чиқилади.