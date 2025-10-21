Венгриядаги Россия-АҚШ саммитига тайёргарлик кетмоқда – Рябков

Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия ва АҚШ президентлари Владимир Путин ва Дональд Трамп 16 октябрь куни телефон орқали мулоқот қилди. Суҳбатдан сўнг Трамп россиялик ҳамкасби билан Венгрияда учрашишини маълум қилди. Музокараларда Украина можаросини ҳал қилиш масалалари кўриб чиқилади.
2025-10-21T18:48+0500
2025-10-21T18:48+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
россия
ақш
саммит
венгрия
ТОШКЕНТ, 21 окт – Sputnik. Венгрияда бўлиб ўтадиган Россия ва АҚШ саммитига тайёргарлик кетмоқда. Бу ҳақда Россия ТИВ раҳбари ўринбосари Сергей Рябков маълум қилди.Россия ва АҚШ президентлари Владимир Путин ва Дональд Трамп 16 октябрь куни телефон орқали мулоқот қилди. Суҳбатдан сўнг Трамп россиялик ҳамкасби билан Венгрияда учрашишини маълум қилди. Музокараларда Украина можаросини ҳал қилиш масалалари кўриб чиқилади.
венгрия
18:48 21.10.2025
© Sputnik / Владимир ТрефиловЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
© Sputnik / Владимир Трефилов
Россия ва АҚШ президентлари Владимир Путин ва Дональд Трамп Украина можаросини ҳал қилиш учун Венгрияда учрашишга келишиб олган.
ТОШКЕНТ, 21 окт – Sputnik. Венгрияда бўлиб ўтадиган Россия ва АҚШ саммитига тайёргарлик кетмоқда. Бу ҳақда Россия ТИВ раҳбари ўринбосари Сергей Рябков маълум қилди.

“Тайёргарлик кетмоқда”, - деди у тегишли саволга жавоб бераётиб.

Россия ва АҚШ президентлари Владимир Путин ва Дональд Трамп 16 октябрь куни телефон орқали мулоқот қилди. Суҳбатдан сўнг Трамп россиялик ҳамкасби билан Венгрияда учрашишини маълум қилди. Музокараларда Украина можаросини ҳал қилиш масалалари кўриб чиқилади.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.10.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Politico: Путин билан суҳбат Трампнинг Украина можароси бўйича фикрини ўзгартирди
Кеча, 18:15
