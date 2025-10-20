Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Politico: Путин билан суҳбат Трампнинг Украина можаро бўйича фикрини ўзгартирди
Politico: Путин билан суҳбат Трампнинг Украина можаро бўйича фикрини ўзгартирди
Sputnik Ўзбекистон
Россия ва АҚШ президентлари Владимир Путин ва Дональд Трамп 16 октябрь куни телефон орқали мулоқот қилди. Суҳбатдан сўнг Трамп россиялик ҳамкасби билан Венгрияда учрашишини маълум қилди. Музокараларда Украина можаросини ҳал қилиш масалалари кўриб чиқилади.
ТОШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Россия раҳбари Владимир Путин билан телефон суҳбатидан кейин Украина можароси бўйича фикрини ўзгартирди. Бу ҳақда “Politico” газетаси ўз манбаларига таянган ҳолда ёзяпти.Нашрнинг таъкидлашича, айнан Трампнинг Путин билан суҳбати Оқ уй раҳбарини Зеленскийга “можарони юзага келган фронт чизиғи бўйлаб якунлаш зарурлигини” айтишга ундаган.Россия ва АҚШ президентлари Владимир Путин ва Дональд Трамп 16 октябрь куни телефон орқали мулоқот қилди. Суҳбатдан сўнг Трамп россиялик ҳамкасби билан Венгрияда учрашишини маълум қилди. Музокараларда Украина можаросини ҳал қилиш масалалари кўриб чиқилади.
Таъкидланишича, Трампнинг Путин билан суҳбати уни Зеленскийга “можарони юзага келган фронт чизиғи бўйлаб якунлаш зарурлигини” айтишга ундаган.
ТОШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Россия раҳбари Владимир Путин билан телефон суҳбатидан кейин Украина можароси бўйича фикрини ўзгартирди. Бу ҳақда “Politico” газетаси ўз манбаларига таянган ҳолда ёзяпти.
Нашрнинг таъкидлашича, айнан Трампнинг Путин билан суҳбати Оқ уй раҳбарини Зеленскийга “можарони юзага келган фронт чизиғи бўйлаб якунлаш зарурлигини” айтишга ундаган.
Россия ва АҚШ президентлари Владимир Путин ва Дональд Трамп 16 октябрь куни телефон орқали мулоқот қилди. Суҳбатдан сўнг Трамп россиялик ҳамкасби билан Венгрияда учрашишини маълум қилди. Музокараларда Украина можаросини ҳал қилиш масалалари кўриб чиқилади.
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Украинадаги можаро Киев ҳудудларини йўқотиши билан якунланади – Трамп
11:13
