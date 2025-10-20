Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Можарони ҳал қилишда Украина ҳудудларининг бир қисмини қўлдан бой беради. Бу ҳақда АҚШ президенти Дональд Трамп маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. Можарони ҳал қилишда Украина ҳудудларининг бир қисмини қўлдан бой беради. Бу ҳақда АҚШ президенти Дональд Трамп маълум қилди.Москва Украинадаги махсус ҳарбий операция барча мақсадларга эришилганда якунланишини бир неча бор таъкидлаган. Россия раҳбари матбуот котиби Дмитрий Песков қайд этганидек, бу мақсадларга махсус ҳарбий операция якуни сифатида эришиш ёки тегишли музокаралар якуни сифатида эришиш мумкин.Россия президенти махсус операция мақсадлари сифатида, жумладан, қуйидагиларни санаб ўтган: Украинани демилитаризация ва денацификация қилиш, унинг бетараф мақоми ҳамда ерда юзага келган воқеликни тан олиш.
Янгиликлар
11:13 20.10.2025
© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский в Овальном кабинете Белого дома
© Getty Images / Andrew Harnik
Америка етакчисининг сўзларига кўра, Владимир Путин албатта ниманидир олади.
ТОШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. Можарони ҳал қилишда Украина ҳудудларининг бир қисмини қўлдан бой беради. Бу ҳақда АҚШ президенти Дональд Трамп маълум қилди.

“У (Россия президенти Владимир Путин) ниманидир олади, улар ахир жанг қилишди”, - деди Трамп “Fox News” телеканалига берган интервьюсида.

Москва Украинадаги махсус ҳарбий операция барча мақсадларга эришилганда якунланишини бир неча бор таъкидлаган. Россия раҳбари матбуот котиби Дмитрий Песков қайд этганидек, бу мақсадларга махсус ҳарбий операция якуни сифатида эришиш ёки тегишли музокаралар якуни сифатида эришиш мумкин.
Россия президенти махсус операция мақсадлари сифатида, жумладан, қуйидагиларни санаб ўтган: Украинани демилитаризация ва денацификация қилиш, унинг бетараф мақоми ҳамда ерда юзага келган воқеликни тан олиш.
