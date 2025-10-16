https://sputniknews.uz/20251016/maxsus-harbiy-operatsiya-52756016.html
Махсус ҳарбий операция барча мақсадларга эришгунча давом эттирилади – Песков
Sputnik Ўзбекистон
Агар имконият пайдо бўлса, Москва жараённи дипломатик йўналишга ўзгартириши мумкин. 16.10.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-10-16T18:25+0500
2025-10-16T18:25+0500
2025-10-16T18:25+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
россия
дмитрий песков
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/09/12/28336266_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_653c5848c67ceed4fbd465c5e9c1ff1c.jpg
https://sputniknews.uz/20251016/ei-ukraina-tinchlik-orban-52741854.html
дунё янгиликлари, дунёда, россия, дмитрий песков
ТОШКЕНТ, 16 окт – Sputnik. Россия махсус ҳарбий операцияни барча мақсадларга эришгунча давом эттиради, бироқ агар имконият бўлса, жараённи дипломатик йўналишга ўтказиши мумкин. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.
“Махсус ҳарбий операциясини барча қўйилган мақсадлар ва вазифаларга эришишгача давом эттириш учун барча иш қилинади”, - деди Кремль вакили журналистларга.
Бироқ Песковнинг қўшимча қилишича, агар жараённи сиёсий-дипломатик йўналишга ўтказиш имконияти пайдо бўлса, бу ҳам бажарилади.