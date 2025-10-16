Махсус ҳарбий операция барча мақсадларга эришгунча давом эттирилади – Песков

Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
ТОШКЕНТ, 16 окт – Sputnik. Россия махсус ҳарбий операцияни барча мақсадларга эришгунча давом эттиради, бироқ агар имконият бўлса, жараённи дипломатик йўналишга ўтказиши мумкин. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.“Махсус ҳарбий операциясини барча қўйилган мақсадлар ва вазифаларга эришишгача давом эттириш учун барча иш қилинади”, - деди Кремль вакили журналистларга.Бироқ Песковнинг қўшимча қилишича, агар жараённи сиёсий-дипломатик йўналишга ўтказиш имконияти пайдо бўлса, бу ҳам бажарилади.
Агар имконият пайдо бўлса, Москва жараённи дипломатик йўналишга ўзгартириши мумкин.
ТОШКЕНТ, 16 окт – Sputnik. Россия махсус ҳарбий операцияни барча мақсадларга эришгунча давом эттиради, бироқ агар имконият бўлса, жараённи дипломатик йўналишга ўтказиши мумкин. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.
“Махсус ҳарбий операциясини барча қўйилган мақсадлар ва вазифаларга эришишгача давом эттириш учун барча иш қилинади”, - деди Кремль вакили журналистларга.
Бироқ Песковнинг қўшимча қилишича, агар жараённи сиёсий-дипломатик йўналишга ўтказиш имконияти пайдо бўлса, бу ҳам бажарилади.
