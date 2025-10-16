https://sputniknews.uz/20251016/ei-ukraina-tinchlik-orban-52741854.html
ЕИ сабаб Украинада тинчлик ўрнатишга эришилмаяпти – Орбан
Европа Иттифоқи етакчилари Владимир Зеленскийни ҳарбий ҳаракатларни давом эттиришга гижгижлаётгани сабаб Украинада тинчлик ўрнатишга эришилмаяпти. Бу ҳақда Венгрия бош вазири Виктор Орбан маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, агар европаликлар "Зеленскийни доим парда ортида гижгижламаганда", АҚШ президенти Дональд Трапм аллақачон сулҳ тузган бўларди.
ТОШКЕНТ, 16 окт – Sputnik. Европа Иттифоқи етакчилари Владимир Зеленскийни ҳарбий ҳаракатларни давом эттиришга гижгижлаётгани сабаб Украинада тинчлик ўрнатишга эришилмаяпти. Бу ҳақда Венгрия бош вазири Виктор Орбан маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, агар европаликлар "Зеленскийни доим парда ортида гижгижламаганда", АҚШ президенти Дональд Трапм аллақачон сулҳ тузган бўларди.Венгрия бош вазирининг фикрича, Брюсселнинг аниқ ҳарбий позицияси, стратегияси ва режалари бор. Бу ҳақда ошкора айтишмоқда ҳамда АҚШ президентини тинчликдан урушни давом эттириш томонга оғдириш учун иш олиб борилмоқда."Агар Ғарб бирлашганда, Россия-Украина фронтида аллақачон тинчлик бўлган бўларди", - дея ҳисоблайди Орбан.
ТОШКЕНТ, 16 окт – Sputnik. Европа Иттифоқи етакчилари Владимир Зеленскийни ҳарбий ҳаракатларни давом эттиришга гижгижлаётгани сабаб Украинада тинчлик ўрнатишга эришилмаяпти. Бу ҳақда Венгрия бош вазири Виктор Орбан маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, агар европаликлар “Зеленскийни доим парда ортида гижгижламаганда”, АҚШ президенти Дональд Трапм аллақачон сулҳ тузган бўларди.
“Агар европаликлар Трамп сиёсатига қарши чиқишмаганда, биз, европаликлар, америкаликлар билан бир қайиқда бўлганимизда, тинчлик бўлган бўларди. Бироқ Европа етакчилар урушни давом эттиришни хоҳлашади”, - деди Орбан “Mandiner” порталига берган интервьюсида.
Венгрия бош вазирининг фикрича, Брюсселнинг аниқ ҳарбий позицияси, стратегияси ва режалари бор. Бу ҳақда ошкора айтишмоқда ҳамда АҚШ президентини тинчликдан урушни давом эттириш томонга оғдириш учун иш олиб борилмоқда.
“Агар Ғарб бирлашганда, Россия-Украина фронтида аллақачон тинчлик бўлган бўларди”, - дея ҳисоблайди Орбан.