Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20251016/ei-ukraina-tinchlik-orban-52741854.html
ЕИ сабаб Украинада тинчлик ўрнатишга эришилмаяпти – Орбан
ЕИ сабаб Украинада тинчлик ўрнатишга эришилмаяпти – Орбан
Sputnik Ўзбекистон
Европа Иттифоқи етакчилари Владимир Зеленскийни ҳарбий ҳаракатларни давом эттиришга гижгижлаётгани сабаб Украинада тинчлик ўрнатишга эришилмаяпти. Бу ҳақда Венгрия бош вазири Виктор Орбан маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, агар европаликлар “Зеленскийни доим парда ортида гижгижламаганда”, АҚШ президенти Дональд Трапм аллақачон сулҳ тузган бўларди.
2025-10-16T13:02+0500
2025-10-16T13:02+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
виктор орбан
европа иттифоқи
украина
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/1b/36352732_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c476f773b4ae98da4a9283530a7e263d.jpg
ТОШКЕНТ, 16 окт – Sputnik. Европа Иттифоқи етакчилари Владимир Зеленскийни ҳарбий ҳаракатларни давом эттиришга гижгижлаётгани сабаб Украинада тинчлик ўрнатишга эришилмаяпти. Бу ҳақда Венгрия бош вазири Виктор Орбан маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, агар европаликлар “Зеленскийни доим парда ортида гижгижламаганда”, АҚШ президенти Дональд Трапм аллақачон сулҳ тузган бўларди.Венгрия бош вазирининг фикрича, Брюсселнинг аниқ ҳарбий позицияси, стратегияси ва режалари бор. Бу ҳақда ошкора айтишмоқда ҳамда АҚШ президентини тинчликдан урушни давом эттириш томонга оғдириш учун иш олиб борилмоқда.“Агар Ғарб бирлашганда, Россия-Украина фронтида аллақачон тинчлик бўлган бўларди”, - дея ҳисоблайди Орбан.
https://sputniknews.uz/20250813/orban-rossiya-ukraina-51208856.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/1b/36352732_165:0:2529:1773_1920x0_80_0_0_d419be0a9ca5f22346b9f5382f6976d2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия украина уруш маълумот қачон тугайди ким айбдор
россия украина уруш маълумот қачон тугайди ким айбдор

ЕИ сабаб Украинада тинчлик ўрнатишга эришилмаяпти – Орбан

13:02 16.10.2025
© AP Photo / Vadim GhirdaПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите Европейского политического сообщества в Молдове 1 июня 2023 года.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите Европейского политического сообщества в Молдове 1 июня 2023 года. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.10.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Oбуна бўлиш
Венгрия бош вазирининг сўзларига кўра, Брюссель Вашингтоннинг воситачилик саъй-ҳаракатларига халақит бераётгани сабаб можарони ҳал қилиб бўлмаяпти.
ТОШКЕНТ, 16 окт – Sputnik. Европа Иттифоқи етакчилари Владимир Зеленскийни ҳарбий ҳаракатларни давом эттиришга гижгижлаётгани сабаб Украинада тинчлик ўрнатишга эришилмаяпти. Бу ҳақда Венгрия бош вазири Виктор Орбан маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, агар европаликлар “Зеленскийни доим парда ортида гижгижламаганда”, АҚШ президенти Дональд Трапм аллақачон сулҳ тузган бўларди.

“Агар европаликлар Трамп сиёсатига қарши чиқишмаганда, биз, европаликлар, америкаликлар билан бир қайиқда бўлганимизда, тинчлик бўлган бўларди. Бироқ Европа етакчилар урушни давом эттиришни хоҳлашади”, - деди Орбан “Mandiner” порталига берган интервьюсида.

Венгрия бош вазирининг фикрича, Брюсселнинг аниқ ҳарбий позицияси, стратегияси ва режалари бор. Бу ҳақда ошкора айтишмоқда ҳамда АҚШ президентини тинчликдан урушни давом эттириш томонга оғдириш учун иш олиб борилмоқда.
“Агар Ғарб бирлашганда, Россия-Украина фронтида аллақачон тинчлик бўлган бўларди”, - дея ҳисоблайди Орбан.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.08.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Орбан: Россия Украина можаросида ғалаба қозонганини Ғарб тан олиши керак
13 Август, 12:29
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0