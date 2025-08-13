Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Орбан: Россия Украина можаросида ғалаба қозонганини Ғарб тан олиши керак
ТОШКЕНТ, 13 авг – Sputnik. Россия аллақачон Украина можаросида ғалаба қозонди, масала шундаки, Киевни қўллаб-қувватлаётган Ғарб мамлакатлари бу қачон тан олади. Бу ҳақда Венгрия бош вазири Виктор Орбан маълум қилди.Сиёсатчининг таъкидлашича, айримлар ҳозир Украинада юзага келган ҳарбий вазиятнинг очиқ якуни бор деб хато ўйлашмоқда.Унинг сўзларига кўра, Украина ҳозир таслим бўлмайди, чунки мамлакатга ҳалигача Ғарб қурол-яроғ ва ўқ-дорилари келиб турибди, акс ҳолда можаро аллақачон барҳам топган бўларди.Орбан ЕИ мамлакатлари етакчилари Дональд Трампнинг АҚШ президенти лавозимини бажаришга киришишидан олдин Россия билан музокараларни бошлаши керак бўлганини айтди. Ўшанда Европа тақдири Москва ва Вашингтонга эмас, балки ўзларига боғлиқ бўлган бўларди.
Орбан: Россия Украина можаросида ғалаба қозонганини Ғарб тан олиши керак

