Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
ТОШКЕНТ, 12 авг – Sputnik. Россия урушларда ғалаба қозонишни биладиган кучли мамлакат. Бу ҳақда АҚШ президенти Дональд Трамп маълум қилди.Америка раҳбари Оқ уйда брифинг ўтказди. У Россия президенти Владимир Путин билан конструктив мулоқот ўтказишни кутаётганини маълум қилди. Трампнинг сўзларига кўра, Аляскадаги саммит дастлабки бўлади.Эслатамиз, Россия ва АҚШ етакчилари Путин ва Трамп 15 август куни Аляскада учрашади.
Россия урушларда ғалаба қозонишни биладиган кучли давлат – Трамп

14:40 12.08.2025
Oбуна бўлиш
АҚШ президенти Россия Гитлер ва Наполеон устидан ғалаба қозонганини эслатди.
ТОШКЕНТ, 12 авг – Sputnik. Россия урушларда ғалаба қозонишни биладиган кучли мамлакат. Бу ҳақда АҚШ президенти Дональд Трамп маълум қилди.
“Россияликлар кучли, шу сабаб улар жанг қилишни давом этишмоқда. Россия Гитлерни мағлуб қилди. Биз ҳам. У Наполеон устидан ғалаба қозонди”, - деди Трамп. Унинг сўзларидан РИА Новости иқтибос келтирмоқда.
Америка раҳбари Оқ уйда брифинг ўтказди. У Россия президенти Владимир Путин билан конструктив мулоқот ўтказишни кутаётганини маълум қилди. Трампнинг сўзларига кўра, Аляскадаги саммит дастлабки бўлади.
Эслатамиз, Россия ва АҚШ етакчилари Путин ва Трамп 15 август куни Аляскада учрашади.
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
0