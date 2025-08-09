Путин ва Трампнинг учрашуви 15 август куни Аляскада бўлиб ўтади
11:00 09.08.2025 (янгиланди: 11:24 09.08.2025)
© Sputnik / Илья ПиталевПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
© Sputnik / Илья Питалев
Ушаков: Бизнинг делегациямизнинг шунчаки Беринг бўғози орқали учиб ўтиши ва икки давлат раҳбарларининг муҳим ва кутилаётган саммити айнан Аляскада бўлиб ўтиши мутлақо мантиқий кўринади.
ТОШКЕНТ, 9 авг – Sputnik. Россия ва АҚШ етакчилари Владимир Путин ва Дональд Трампнинг учрашуви 15 август куни Аляскада бўлиб ўтади. Бу ҳақда Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаков маълум қилди.
Бу ҳақда шанба оқшомида Оқ уй раҳбари эълон қилди.
“Америка томони ҳозиргина Россия ва АҚШ президентлари Владимир Путин ва Дональд Трамп ўртасида 15 август, жума куни Аляскада учрашув ташкил этиш бўйича келишувга эришилганини эълон қилди. Россия ва АҚШ яқин қўшнилар, бир-бири билан чегарадош. Бизнинг делегациямизнинг шунчаки Беринг бўғози орқали учиб ўтиши ва икки давлат раҳбарларининг муҳим ва кутилаётган саммити айнан Аляскада бўлиб ўтиши мутлақо мантиқий кўринади”, — деди Кремль вакили.
Ушаковнинг бошқа баёнотлари:
етакчилар Украина инқирозини узоқ муддатли тинч йўл билан ҳал қилишга эришиш вариантларини муҳокама қилишга эътибор қаратади;
Москва ва Вашингтон яқин бир неча кун давомида учрашув параметрларини ишлаб чиқади, бу осон жараён бўлмайди;
кейинги саммит Россияда бўлиши мумкин, Трамп аллақачон таклиф қилинган;
Аляска ва Арктикада икки давлатнинг иқтисодий манфаатлари кесишади ва йирик лойиҳаларни амалга ошириш истиқболлари мавжуд.
Учрашув жойи ҳақида
Владимир Путин Аляскага ташриф буюрган биринчи Россия раҳбари бўлади. Никита Хрушев, Леонид Брежнев, Михаил Горбачёв, Борис Ельцин, Дмитрий Медведевлар АҚШга ташриф буюрган, аммо уларнинг ҳеч бири бу штатга ташриф буюрмаган.
Россия президентининг АҚШга сўнгги ташрифи 10 йил аввал, 2015 йилнинг сентябрида бўлган эди. Ўшанда Путин БМТ Бош Ассамблеяси йиғилишида нутқ сўзлаган.
Аляска Американинг энг шимолий ва энг йирик штатидир. У 1732 йилда рус экспедицияси томонидан топилган ва 1867 йилда Россия империяси томонидан АҚШга сотилган.
Беринг бўғози орқали Аляскадан Чукоткагача бўлган масофа 86 километр, чегара ўтган Ратманов ва Крузенштерн ороллари ўртасида эса тўртдан камроқ.
Губернатор Майк Данливи штатнинг учрашувга мезбонлик қилишга тайёр эканлигини айтиб, у географияси ва тарихи туфайли тадбир учун мос жой эканлигини қайд этди.
Саммит катта эҳтимол билан Анкориж шаҳрида бўлиб ўтади ва хавфсизлик билан боғлиқ муаммолар кутилмайди, деди Аляска университетининг Арктика хавфсизлиги ва барқарорлиги маркази директори Трой Буффар РИА Новостига.
Илгари бу штатга Россиядан тўғридан-тўғри рейс орқали бориш мумкин эди, парвоз вақти 4 соат 20 минут эди. Ҳозир самолётлар Петропавловск-Камчатскийдан учмайди.
Россия-АҚШ саммити
Чоршанба куни Путин Кремлда Трампнинг махсус вакили Стивен Уиткоффни қабул қилди, суҳбат уч соатдан ортиқ давом этди. Америка вакили орқали мамлакатлар раҳбарлари Украина бўйича сигналлар алмашишди, шунингдек, Москва ва Вашингтон ўртасидаги стратегик ҳамкорликни ривожлантириш истиқболларини муҳокама қилишди.
Эртаси куни Ушаков томонлар яқин кунларда Путин ва Трамп ўртасида саммит ўтказишга келишиб олганини маълум қилди.
Оқ уй раҳбарининг махсус вакили ҳам президентлар ва Владимир Зеленский ўртасида уч томонлама учрашув ўтказиш ғоясига тўхталди, бироқ Москва буни изоҳсиз қолдирди, дея тушунтирди Ушаков.