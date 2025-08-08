Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250808/putin-trampn-51116571.html
Путин ва Трампнинг телефон суҳбатлари дўстона муҳитда ўтган - WSJ
Путин ва Трампнинг телефон суҳбатлари дўстона муҳитда ўтган - WSJ
Sputnik Ўзбекистон
Газета маълумотларига кўра, Трамп бу суҳбатлар давомида иқтисодий ҳамкорлик ҳисобига АҚШ ва Россия муносабатларини тиклаш ҳақидаги ўз мақсадларини тез-тез айтган. Етакчилар воситачилар орқали кўплаб номалар билан ўзаро алмашган.Путин ва Трамп 2025 йил бошидан буён олти марта телефон орқали суҳбатлашди. Трамп Путин билан учрашиш нияти борлигини 2025 йил январида лавомини бажаришга киришгандан кейин эртаси куни маълум қилганди.
2025-08-08T17:15+0500
2025-08-08T17:15+0500
дунё янгиликлари
дунёда
владимир путин
дональд трамп
телефон мулоқоти
ақш
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1436/73/14367300_0:0:3002:1690_1920x0_80_0_0_b79d80939e0f1616f95cd2bac4131037.jpg
ТОШКЕНТ, 8 авг – Sputnik. Россия президенти Владимир Путин ва АҚШ президенти Дональд Трампнинг телефон суҳбатлари дўстона муҳитда ўтган. Бу ҳақда “The Wall Street Journal” газетаси ўз манбаларига таянган ҳолда ёзмоқда.Газета маълумотларига кўра, Трамп бу суҳбатлар давомида иқтисодий ҳамкорлик ҳисобига АҚШ ва Россия муносабатларини тиклаш ҳақидаги ўз мақсадларини тез-тез айтган. Етакчилар воситачилар орқали кўплаб номалар билан ўзаро алмашган.Путин ва Трамп 2025 йил бошидан буён олти марта телефон орқали суҳбатлашди. Трамп Путин билан учрашиш нияти борлигини 2025 йил январида лавомини бажаришга киришгандан кейин эртаси куни маълум қилганди.7 август куни Россия президентининг ёрдамчиси Юрий Ушаков Москва ва Вашингтон яқин кунларда икки мамлакат президентларининг учрашувини ўтказишни мувофиқлаштириб олганини маълум қилди.
https://sputniknews.uz/20250704/ukraina-yaqin-sharq-putin-tramp-telefon-muloqoti-50343890.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1436/73/14367300_273:0:3002:2047_1920x0_80_0_0_48ea12865bef3e936e9c797e367ad1cf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
путин трамп телефон суҳбатлари
путин трамп телефон суҳбатлари

Путин ва Трампнинг телефон суҳбатлари дўстона муҳитда ўтган - WSJ

17:15 08.08.2025
© Sputnik / Алексей Никольский / Медиабанкка ўтишПрезидент РФ В. Путин провел встречу с премьер-министром РФ М. Мишустиным
Президент РФ В. Путин провел встречу с премьер-министром РФ М. Мишустиным - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.08.2025
© Sputnik / Алексей Никольский
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Маълум қилинишича, Россия ва АҚШ етакчилари воситачилар орқали кўплаб номалар билан ўзаро алмашган.
ТОШКЕНТ, 8 авг – Sputnik. Россия президенти Владимир Путин ва АҚШ президенти Дональд Трампнинг телефон суҳбатлари дўстона муҳитда ўтган. Бу ҳақда “The Wall Street Journal” газетаси ўз манбаларига таянган ҳолда ёзмоқда.
Газета маълумотларига кўра, Трамп бу суҳбатлар давомида иқтисодий ҳамкорлик ҳисобига АҚШ ва Россия муносабатларини тиклаш ҳақидаги ўз мақсадларини тез-тез айтган. Етакчилар воситачилар орқали кўплаб номалар билан ўзаро алмашган.
Путин ва Трамп 2025 йил бошидан буён олти марта телефон орқали суҳбатлашди. Трамп Путин билан учрашиш нияти борлигини 2025 йил январида лавомини бажаришга киришгандан кейин эртаси куни маълум қилганди.
7 август куни Россия президентининг ёрдамчиси Юрий Ушаков Москва ва Вашингтон яқин кунларда икки мамлакат президентларининг учрашувини ўтказишни мувофиқлаштириб олганини маълум қилди.
Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.07.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Украина можароси, Яқин Шарқдаги вазият: Путин ва Трамп телефон мулоқоти ўтказди
4 Июл, 11:53
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0