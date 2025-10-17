https://sputniknews.uz/20251017/tramp-rossiya-prezidenti-bilan-bolib-otadigan-uchrashuv-joyini-ochiqladi-52767240.html
Трамп Россия президенти билан бўлиб ўтадиган учрашув жойини очиқлади
Трамп Россия президенти билан бўлиб ўтадиган учрашув жойини очиқлади
Sputnik Ўзбекистон
АҚШ президенти Доналд Трамп Россия президенти Владимир Путин билан учрашув ўтказишини эълон қилди. Музокаралар Венгрия пойтахти Будапештда бўлиб ўтади
2025-10-17T10:12+0500
2025-10-17T10:12+0500
2025-10-17T10:12+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
россия
ақш
украина
дональд трамп
владимир путин
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/08/51126593_0:0:2714:1526_1920x0_80_0_0_8e64619a9baaabc4b1b1bc9eee3f3643.jpg
ТОШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Россия президенти Владимир Путин билан учрашув ўтказишини эълон қилди. Музокаралар Венгрия пойтахти Будапештда бўлиб ўтади. Бу ҳақда Трамп ўзининг "Truth Social" саҳифасида маълум қилди.Учрашувнинг асосий мавзуси — Украина урушига барҳам бериш. Трампнинг айтишича, бу борада Путин билан ўтказилган телефон мулоқоти жуда самарали кечган.Унинг қўшимча қилишича, Будапештдаги учрашувдан олдин икки давлатнинг юқори мартабали вакилларидан иборат делегациялар музокаралар олиб боради. АҚШ делегациясига давлат котиби Марко Рубио бошчилик қилади. Бу учрашувнинг аниқ жойи ҳозирча белгиланмаган.Трамп, шунингдек, эртага Оқ уйда Владимир Зеленский билан учрашишини, суҳбат давомида Путин билан бўлган телефон мулоқоти ва бошқа масалаларни муҳокама қилишини маълум қилди.Шунингдек, Трамп телефон суҳбат чоғида Владимир Путин унга Яқин Шарқдаги сулҳ — Исроил ва ҲАМАС ўртасидаги уруш тўхтатилгани муносабати билан табрик йўллаганини айтди. Россия президенти бу воқеани “асрлар орзу қилган тинчлик” деб атаган.Трампнинг сўзларига кўра, томонлар урушдан кейинги даврда Россия-АҚШ савдо алоқаларини тиклаш бўйича ҳам фикр алмашган.
https://sputniknews.uz/20251010/putin-rossiya-aqsh-52620289.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/08/51126593_0:0:2714:2036_1920x0_80_0_0_d20ad5c4b74cb4c4ea2c484780862c6a.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ақш президенти доналд трамп россия президенти владимир путин билан учрашув ўтказишини эълон қилди. музокаралар венгрия пойтахти будапештда бўлиб ўтади aqsh prezidenti donald tramp rossiya prezidenti vladimir putin bilan uchrashuv o‘tkazishini e’lon qildi. muzokaralar vengriya poytaxti budapeshtda bo‘lib o‘tadi
ақш президенти доналд трамп россия президенти владимир путин билан учрашув ўтказишини эълон қилди. музокаралар венгрия пойтахти будапештда бўлиб ўтади aqsh prezidenti donald tramp rossiya prezidenti vladimir putin bilan uchrashuv o‘tkazishini e’lon qildi. muzokaralar vengriya poytaxti budapeshtda bo‘lib o‘tadi
Трамп Россия президенти билан бўлиб ўтадиган учрашув жойини очиқлади
Икки давлат раҳбарининг телефон орқали қилган мулоқоти жуда самарали кечган. Эндиликда Зеленскийни Оқ уйга чақириб, бу борада унинг фикрини билиш керак.
ТОШКЕНТ, 17 окт — Sputnik.
АҚШ президенти Дональд Трамп Россия президенти Владимир Путин билан учрашув ўтказишини эълон қилди. Музокаралар Венгрия пойтахти Будапештда бўлиб ўтади. Бу ҳақда Трамп ўзининг "Truth Social" саҳифасида маълум қилди
.
Учрашувнинг асосий мавзуси — Украина урушига барҳам бериш. Трампнинг айтишича, бу борада Путин билан ўтказилган телефон мулоқоти жуда самарали кечган.
"Мен бугун Россия президенти Владимир Путин билан телефон орқали жуда самарали суҳбат ўтказдим. Биз ушбу “шармандали” урушни тўхтатиш йўлларини муҳокама қилдик. Путин билан Будапештда учрашишга келишдик", — деб ёзди Трамп.
Унинг қўшимча қилишича, Будапештдаги учрашувдан олдин икки давлатнинг юқори мартабали вакилларидан иборат делегациялар музокаралар олиб боради. АҚШ делегациясига давлат котиби Марко Рубио бошчилик қилади. Бу учрашувнинг аниқ жойи ҳозирча белгиланмаган.
Трамп, шунингдек, эртага Оқ уйда Владимир Зеленский билан учрашишини, суҳбат давомида Путин билан бўлган телефон мулоқоти ва бошқа масалаларни муҳокама қилишини маълум қилди.
“Мен бугун эришилган ютуқ Украина бўйича музокараларимизга ҳам ижобий таъсир қилади, деб ҳисоблайман”, — дея таъкидлади АҚШ президенти.
Шунингдек, Трамп телефон суҳбат чоғида Владимир Путин унга Яқин Шарқдаги сулҳ — Исроил ва ҲАМАС ўртасидаги уруш тўхтатилгани муносабати билан табрик йўллаганини айтди. Россия президенти бу воқеани “асрлар орзу қилган тинчлик” деб атаган.
Трампнинг сўзларига кўра, томонлар урушдан кейинги даврда Россия-АҚШ савдо алоқаларини тиклаш бўйича ҳам фикр алмашган.