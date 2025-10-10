Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Путин: Россия ва АҚШ “Аляскадаги келишувлар доирасида қолмоқда”
Путин: Россия ва АҚШ “Аляскадаги келишувлар доирасида қолмоқда”
Россия раҳбарининг сўзларига кўра, ҳар икки томондан яна нималарнидир охирига етказиш зарур. 10.10.2025
ТОШКЕНТ, 10 окт – Sputnik. Россия ва АҚШ Украинадаги можарони ҳал қилиш масаласида Аляскадаги саммит чоғида эришилган келишувлар доирасида қолмоқда. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин маълум қилди.Эслатиб ўтамиз, Путин ва Трамп 15 август куни Аляскадаги Анкориж шаҳридаги ҳарбий базада учрашди. Музокаралар якунлари бўйича икки давлатнинг натижаларга эришиш қатъияти ва ҳамкорликда иш олиб бориш учун кўплаб йўналишлар мавжудлиги қайд этилди. Президентлар, шунингдек, Украинадаги можарога барҳам бериш учун ҳаракат қилишга тайёр эканликларини билдиришди.
Россия раҳбарининг сўзларига кўра, ҳар икки томондан яна нималарнидир охирига етказиш зарур.
ТОШКЕНТ, 10 окт – Sputnik. Россия ва АҚШ Украинадаги можарони ҳал қилиш масаласида Аляскадаги саммит чоғида эришилган келишувлар доирасида қолмоқда. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин маълум қилди.
“Бу қўшимча саъй-ҳаракатларни талаб қилувчи Украинадаги можарони тартибга солишнинг қийин масалалари, лекин биз Анкориждаги музокаралар негизида қоляпмиз. Биз бу ерда ўзимиз учун ҳеч нарсани ўзгартирмаяпмиз, ўйлаймизки, ҳар икки томондан яна нималарнидир охирига етказиш зарур, бироқ биз умуман Аляскадаги келишувлар доирасида қолмоқдамиз” – деди Россия раҳбари Душанбедаги матбуот анжумани чоғида.
Эслатиб ўтамиз, Путин ва Трамп 15 август куни Аляскадаги Анкориж шаҳридаги ҳарбий базада учрашди. Музокаралар якунлари бўйича икки давлатнинг натижаларга эришиш қатъияти ва ҳамкорликда иш олиб бориш учун кўплаб йўналишлар мавжудлиги қайд этилди. Президентлар, шунингдек, Украинадаги можарога барҳам бериш учун ҳаракат қилишга тайёр эканликларини билдиришди.
