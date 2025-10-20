https://sputniknews.uz/20251020/sputnik-ozarbayjon-rahbari-ozod-52832501.html
Sputnik Озарбайжон таҳририяти раҳбари озод бўлгандан кейин Москвага етиб келди
Sputnik Озарбайжон таҳририяти раҳбари озод бўлгандан кейин Москвага етиб келди
Sputnik Ўзбекистон
Ўтган ҳафта “Россия сегодня” халқаро медиа гуруҳи бош директори Дмитрий Киселёв Sputnik Озарбайжон таҳририяти раҳбари Игорь Картавихга нисбатан қамоққа олиш тарзидаги эҳтиёт чораси уй қамоғига ўзгартирилганини маълум қилганди.
2025-10-20T10:31+0500
2025-10-20T10:31+0500
2025-10-20T10:31+0500
жамият
sputnik
озарбайжон
москва
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0a/52602739_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b40f867c2420313ad5b68c5f66d5b77c.jpg
ТОШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. Sputnik Озарбайжон раҳбари Игорь Картавих Бокуда ҳибсдан озод бўлгандан кейин Москвага етиб келди. Бу ҳақда унинг ўзи РИА Новостига маълум қилди.Ўтган ҳафта “Россия сегодня” халқаро медиа гуруҳи бош директори Дмитрий Киселёв Sputnik Озарбайжон таҳририяти раҳбари Игорь Картавихга нисбатан қамоққа олиш тарзидаги эҳтиёт чораси уй қамоғига ўзгартирилганини маълум қилганди.
https://sputniknews.uz/20250830/sputnik-ozarbayjon-jurnalistlar-kiselyov-51615634.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0a/52602739_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_01dd09c9b3360ee72964d848df3f8860.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sputnik озарбайжон раҳбари озод игорь картавих
sputnik озарбайжон раҳбари озод игорь картавих
Sputnik Озарбайжон таҳририяти раҳбари озод бўлгандан кейин Москвага етиб келди
Ўтган ҳафта Боку суди Игорь Картавихга нисбатан қамоққа олиш тарзидаги эҳтиёт чорасини уй қамоғига ўзгартирган эди.
ТОШКЕНТ, 20 окт – Sputnik
. Sputnik Озарбайжон раҳбари Игорь Картавих Бокуда ҳибсдан озод бўлгандан кейин Москвага етиб келди. Бу ҳақда унинг ўзи РИА Новостига маълум қилди.
“Ўзимни яхши ҳис қиляпман, уйга қайтганимдан хурсандман”, - деди Картавих Москвага қайтгач.
Ўтган ҳафта “Россия сегодня” халқаро медиа гуруҳи бош директори Дмитрий Киселёв Sputnik Озарбайжон таҳририяти раҳбари Игорь Картавихга нисбатан қамоққа олиш тарзидаги эҳтиёт чораси уй қамоғига ўзгартирилганини маълум қилганди.