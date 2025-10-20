Ўзбекистон
Sputnik Озарбайжон таҳририяти раҳбари озод бўлгандан кейин Москвага етиб келди
Sputnik Озарбайжон таҳририяти раҳбари озод бўлгандан кейин Москвага етиб келди
Ўтган ҳафта “Россия сегодня” халқаро медиа гуруҳи бош директори Дмитрий Киселёв Sputnik Озарбайжон таҳририяти раҳбари Игорь Картавихга нисбатан қамоққа олиш тарзидаги эҳтиёт чораси уй қамоғига ўзгартирилганини маълум қилганди.
2025-10-20T10:31+0500
2025-10-20T10:31+0500
ТОШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. Sputnik Озарбайжон раҳбари Игорь Картавих Бокуда ҳибсдан озод бўлгандан кейин Москвага етиб келди. Бу ҳақда унинг ўзи РИА Новостига маълум қилди.Ўтган ҳафта “Россия сегодня” халқаро медиа гуруҳи бош директори Дмитрий Киселёв Sputnik Озарбайжон таҳририяти раҳбари Игорь Картавихга нисбатан қамоққа олиш тарзидаги эҳтиёт чораси уй қамоғига ўзгартирилганини маълум қилганди.
https://sputniknews.uz/20250830/sputnik-ozarbayjon-jurnalistlar-kiselyov-51615634.html
Янгиликлар
10:31 20.10.2025
Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых
Ўтган ҳафта Боку суди Игорь Картавихга нисбатан қамоққа олиш тарзидаги эҳтиёт чорасини уй қамоғига ўзгартирган эди.
ТОШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. Sputnik Озарбайжон раҳбари Игорь Картавих Бокуда ҳибсдан озод бўлгандан кейин Москвага етиб келди. Бу ҳақда унинг ўзи РИА Новостига маълум қилди.

“Ўзимни яхши ҳис қиляпман, уйга қайтганимдан хурсандман”, - деди Картавих Москвага қайтгач.

Ўтган ҳафта “Россия сегодня” халқаро медиа гуруҳи бош директори Дмитрий Киселёв Sputnik Озарбайжон таҳририяти раҳбари Игорь Картавихга нисбатан қамоққа олиш тарзидаги эҳтиёт чораси уй қамоғига ўзгартирилганини маълум қилганди.
