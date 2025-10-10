Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251010/sputnik-ozarbayjon-52602520.html
Sputnik Озарбайжон таҳририяти раҳбарининг эҳтиёт чораси уй қамоғига ўзгартирилди
Sputnik Озарбайжон таҳририяти раҳбарининг эҳтиёт чораси уй қамоғига ўзгартирилди
Sputnik Ўзбекистон
Эслатамиз, 30 июн куни Озарбайжон ҳукумати “Россия сегодня” таркибига кирувчи Озарбайжондаги Sputnik агентлигининг етти ходимини асоссиз қўлга олган эди. Sputnik Озарбайжон таҳририяти раҳбари Игорь Картавих ва бош муҳаррири Евгений Белоусов тўрт ойга ҳибсга олинганди. “Россия сегодня” медиа гуруҳи Озарбайжон ҳукуматини ўз ходимларини озод қилишга ва номақбул вазиятни зудлик билан тартибга солишга чақирган.
2025-10-10T12:47+0500
2025-10-10T12:59+0500
жамият
sputnik
озарбайжон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0a/52602739_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b40f867c2420313ad5b68c5f66d5b77c.jpg
ТОШКЕНТ, 10 окт – Sputnik. Sputnik Озарбайжон таҳририяти раҳбари Игорь Картавихга нисбатан қамоққа олиш тарзидаги эҳтиёт чораси уй қамоғига ўзгартирилди. Бу ҳақда “Россия сегодня” халқаро медиа гуруҳи бош директори Дмитрий Киселёв маълум қилди.Эслатамиз, 30 июн куни Озарбайжон ҳукумати “Россия сегодня” таркибига кирувчи Озарбайжондаги Sputnik агентлигининг етти ходимини асоссиз қўлга олган эди.Sputnik Озарбайжон таҳририяти раҳбари Игорь Картавих ва бош муҳаррири Евгений Белоусов тўрт ойга ҳибсга олинганди.“Россия сегодня” медиа гуруҳи Озарбайжон ҳукуматини ўз ходимларини озод қилишга ва номақбул вазиятни зудлик билан тартибга солишга чақирган.
https://sputniknews.uz/20250830/sputnik-ozarbayjon-jurnalistlar-kiselyov-51615634.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0a/52602739_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_01dd09c9b3360ee72964d848df3f8860.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sputnik озарбайжон журналистлар ҳибс
sputnik озарбайжон журналистлар ҳибс

Sputnik Озарбайжон таҳририяти раҳбарининг эҳтиёт чораси уй қамоғига ўзгартирилди

12:47 10.10.2025 (янгиланди: 12:59 10.10.2025)
© Sputnik / Nina ZotinaГлава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых
Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.10.2025
© Sputnik / Nina Zotina
Oбуна бўлиш
Игорь Картавих ҳозир Бокуда.
ТОШКЕНТ, 10 окт – Sputnik. Sputnik Озарбайжон таҳририяти раҳбари Игорь Картавихга нисбатан қамоққа олиш тарзидаги эҳтиёт чораси уй қамоғига ўзгартирилди. Бу ҳақда “Россия сегодня” халқаро медиа гуруҳи бош директори Дмитрий Киселёв маълум қилди.

“Sputnik Озарбайжон раҳбари Игорь Картавихга нисбатан эҳтиёт чораси уй қамоғига ўзгартирилди. У ҳозир Бокуда”, - деди Киселёв.

Эслатамиз, 30 июн куни Озарбайжон ҳукумати “Россия сегодня” таркибига кирувчи Озарбайжондаги Sputnik агентлигининг етти ходимини асоссиз қўлга олган эди.
Sputnik Озарбайжон таҳририяти раҳбари Игорь Картавих ва бош муҳаррири Евгений Белоусов тўрт ойга ҳибсга олинганди.
“Россия сегодня” медиа гуруҳи Озарбайжон ҳукуматини ўз ходимларини озод қилишга ва номақбул вазиятни зудлик билан тартибга солишга чақирган.
Журналисты Игорь Картавых и Евгений Белоусов - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.08.2025
Sputnik Озарбайжон журналистлари тезроқ ўз ватанига қайтарилиши керак — Киселёв
30 Август, 12:50
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0