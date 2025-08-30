https://sputniknews.uz/20250830/sputnik-ozarbayjon-jurnalistlar-kiselyov-51615634.html
Sputnik Озарбайжон журналистлари тезроқ ўз ватанига қайтарилиши керак — Киселёв
Sputnik Озарбайжон журналистлари тезроқ ўз ватанига қайтарилиши керак — Киселёв
Sputnik Ўзбекистон
Журналистларни ҳибсга олишдан олдин, уларнинг фаолиятига доир ҳеч қандай шикоят бўлмаган. 30.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-08-30T12:50+0500
2025-08-30T12:50+0500
2025-08-30T12:51+0500
россия
озарбайжон
журналист
журналистлар
sputnik
дмитрий киселёв
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/1e/50922880_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fd511b45414bd0d1a7d5e7f62ca5a8a7.jpg
ТОШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. Sputnik Озарбайжон журналистлари имкон қадар тезроқ озод қилиниши ва икки иттифоқчи давлат ва халқлар ўртасида инқироз келтириб чиқариш учун фойдаланмаслиги керак, деди “Россия сегодня” медиа гуруҳи бош директори Дмитрий Киселев."Бизнинг ҳамкасбларимиз ва ўртоқларимиз Игор Картавих ва Евгений Белоусов икки ойдан бери Озарбайжонда панжара ортида ўтирибди. Шунча вақт давомида Sputnik Озарбайжон журналистларидан икки иттифоқчи давлат ва халқлар ўртасида қасддан жиддий инқироз келтириб чиқариш учун фойдаланганлар томонидан ҳеч қандай муносабат билдирилмади. Озарбайжон ҳукумати 30 июнь куни “Россия сегодня” медиа гуруҳи таркибига кирувчи Sputnik Озарбайжон агентлигида етти кишини асоссиз равишда ҳибсга олди. Таҳририят раҳбари Игор Картавих ва бош муҳаррир Евгений Белоусов тўрт ойга ҳибсга олинди. Уларнинг адвокатлари эҳтиёт чорасини ўзгартириш тўғрисида апелляция берган, бироқ суд бу шикоятларни рад этган.“Россия сегодня” медиа гуруҳи Озарбайжон хавфсизлик кучларининг ҳаракатларини асоссиз ва айбловларни ўта ўйчан деб атади. “Россия сегодня” Озарбайжон ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан қонунларга сўзсиз риоя қилиш ва ўз касбий бурчини бажараётган шахсларни зудлик билан озод қилишни талаб қилди.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/1e/50922880_254:0:1694:1080_1920x0_80_0_0_c93dc75da17a8a92dec13dc87daf2027.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, озарбайжон, журналист, журналистлар, sputnik, дмитрий киселёв
россия, озарбайжон, журналист, журналистлар, sputnik, дмитрий киселёв
Sputnik Озарбайжон журналистлари тезроқ ўз ватанига қайтарилиши керак — Киселёв
12:50 30.08.2025 (янгиланди: 12:51 30.08.2025)
Журналистларни ҳибсга олишдан олдин, уларнинг фаолиятига доир ҳеч қандай шикоят бўлмаган.
ТОШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. Sputnik Озарбайжон журналистлари имкон қадар тезроқ озод қилиниши ва икки иттифоқчи давлат ва халқлар ўртасида инқироз келтириб чиқариш учун фойдаланмаслиги керак, деди “Россия сегодня” медиа гуруҳи бош директори Дмитрий Киселев.
"Бизнинг ҳамкасбларимиз ва ўртоқларимиз Игор Картавих ва Евгений Белоусов икки ойдан бери Озарбайжонда панжара ортида ўтирибди. Шунча вақт давомида Sputnik Озарбайжон журналистларидан икки иттифоқчи давлат ва халқлар ўртасида қасддан жиддий инқироз келтириб чиқариш учун фойдаланганлар томонидан ҳеч қандай муносабат билдирилмади.
Журналистлар эркинликдан маҳрум қилинишдан олдин, уларнинг фаолиятига доир ҳеч қандай шикоят бўлмаган. Айғоқчилик, кейин эса асоссиз айбловлар моҳиятини бирданига фирибгарликка ўзгартириш – ҳеч қандай тарзда маданиятли меъёрларга тўғри келмайди. Биз яна бир бор ходимларимизни тезроқ озод қилишга ва уларни ўз ватанига қайтиш имкониятини беришга чақирамиз”, — деди Киселев РИА Новости агентлигига.
Озарбайжон ҳукумати 30 июнь куни “Россия сегодня” медиа гуруҳи таркибига кирувчи Sputnik Озарбайжон агентлигида етти кишини асоссиз равишда ҳибсга олди. Таҳририят раҳбари Игор Картавих ва бош муҳаррир Евгений Белоусов тўрт ойга ҳибсга олинди. Уларнинг адвокатлари эҳтиёт чорасини ўзгартириш тўғрисида апелляция берган, бироқ суд бу шикоятларни рад этган.
“Россия сегодня” медиа гуруҳи Озарбайжон хавфсизлик кучларининг ҳаракатларини асоссиз ва айбловларни ўта ўйчан деб атади. “Россия сегодня” Озарбайжон ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан қонунларга сўзсиз риоя қилиш ва ўз касбий бурчини бажараётган шахсларни зудлик билан озод қилишни талаб қилди.