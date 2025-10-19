https://sputniknews.uz/20251019/zaporoje-poltavka-dxr-chunishino-52825200.html
Россия қўшинлари махсус ҳарбий операция ҳудудидаги қишлоқларни озод этишда давом этмоқда. 19.10.2025, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Россия ҳарбийлари Запорожье вилоятидаги Полтавка ва ДХРдаги Чунишинони озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар қилди.Запорожье вилоятидаги Полтавка аҳоли пунктини “Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари саъй-ҳаракатлари билан озод қилинган.
ТОШКЕНТ, 19 окт – Sputnik
. Россия ҳарбийлари Запорожье вилоятидаги Полтавка ва ДХРдаги Чунишинони озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар қилди.
“Марказ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари фаол ҳужумкор хатти-ҳаракатлар натижасида Донецк Халқ Республикасидаги Чунишино аҳоли пунктини озод қилди”, - дейилган хабарда.
Запорожье вилоятидаги Полтавка аҳоли пунктини “Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари саъй-ҳаракатлари билан озод қилинган.