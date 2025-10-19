Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20251019/zaporoje-poltavka-dxr-chunishino-52825200.html
Россия армияси Запорожье вилоятидаги Полтавка ва ДХРдаги Чунишинони озод қилди
Россия армияси Запорожье вилоятидаги Полтавка ва ДХРдаги Чунишинони озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия қўшинлари махсус ҳарбий операция ҳудудидаги қишлоқларни озод этишда давом этмоқда. 19.10.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-10-19T14:25+0500
2025-10-19T14:25+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
россия
донецк халқ республикаси (дхр)
запорожье вилояти
россия мудофаа вазирлиги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0e/52690130_0:0:3332:1875_1920x0_80_0_0_ab9dbd1fdcf6c482ca166ede45852f0f.jpg
ТОШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Россия ҳарбийлари Запорожье вилоятидаги Полтавка ва ДХРдаги Чунишинони озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар қилди.Запорожье вилоятидаги Полтавка аҳоли пунктини “Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари саъй-ҳаракатлари билан озод қилинган.
https://sputniknews.uz/20251019/rossiya-himars-52822029.html
запорожье вилояти
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0e/52690130_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_12c035423e366ccc0a3e9945779ebba0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дунёда, россия, донецк халқ республикаси (дхр), запорожье вилояти, россия мудофаа вазирлиги
дунёда, россия, донецк халқ республикаси (дхр), запорожье вилояти, россия мудофаа вазирлиги

Россия армияси Запорожье вилоятидаги Полтавка ва ДХРдаги Чунишинони озод қилди

14:25 19.10.2025
© Sputnik / Станислав Красильников / Медиабанкка ўтишФронтовые дороги СВО
Фронтовые дороги СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.10.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Россия қўшинлари махсус ҳарбий операция ҳудудидаги қишлоқларни озод этишда давом этмоқда.
ТОШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Россия ҳарбийлари Запорожье вилоятидаги Полтавка ва ДХРдаги Чунишинони озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар қилди.
“Марказ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари фаол ҳужумкор хатти-ҳаракатлар натижасида Донецк Халқ Республикасидаги Чунишино аҳоли пунктини озод қилди”, - дейилган хабарда.
Запорожье вилоятидаги Полтавка аҳоли пунктини “Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари саъй-ҳаракатлари билан озод қилинган.
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.10.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия ҳарбийлари Украинадаги HIMARS қурилмасини яксон қилди
12:22
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0