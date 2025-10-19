Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия ҳарбийлари Украинадаги HIMARS қурилмасини яксон қилди
Россия ҳарбийлари Украинадаги HIMARS қурилмасини яксон қилди
Россия армияси душманнинг шахсий таркибини ҳам йўқ қилган. 19.10.2025
2025-10-19T12:22+0500
2025-10-19T12:22+0500
ТОШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Россия ҳарбийлари Чернигов вилоятидаги HIMARS ишга тушириш қурилмасини яксон қилди. Бу ҳақда РИА Новости ўз манбасига таянган ҳолда хабар бермоқда.Қўшимча қилинишича, душманнинг шахсий таркиби ҳам йўқ қилинган.
Янгиликлар
Россия ҳарбийлари Украинадаги HIMARS қурилмасини яксон қилди

12:22 19.10.2025
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew DicksonЗагрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.10.2025
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew Dickson
Oбуна бўлиш
Россия армияси душманнинг шахсий таркибини ҳам йўқ қилган.
ТОШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Россия ҳарбийлари Чернигов вилоятидаги HIMARS ишга тушириш қурилмасини яксон қилди. Бу ҳақда РИА Новости ўз манбасига таянган ҳолда хабар бермоқда.
“Владимировка аҳоли пунктни ҳудудида Американинг HIMARS залп билан ўт очувчи реактив тизими қурилмаси позицияси яксон қилинди”, - деган манба.
Қўшимча қилинишича, душманнинг шахсий таркиби ҳам йўқ қилинган.
