Россия ҳарбийлари Украинадаги HIMARS қурилмасини яксон қилди
Россия ҳарбийлари Украинадаги HIMARS қурилмасини яксон қилди
19.10.2025
ТОШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Россия ҳарбийлари Чернигов вилоятидаги HIMARS ишга тушириш қурилмасини яксон қилди. Бу ҳақда РИА Новости ўз манбасига таянган ҳолда хабар бермоқда.Қўшимча қилинишича, душманнинг шахсий таркиби ҳам йўқ қилинган.
украина
ТОШКЕНТ, 19 окт – Sputnik
. Россия ҳарбийлари Чернигов вилоятидаги HIMARS ишга тушириш қурилмасини яксон қилди. Бу ҳақда РИА Новости ўз манбасига таянган ҳолда хабар бермоқда.
“Владимировка аҳоли пунктни ҳудудида Американинг HIMARS залп билан ўт очувчи реактив тизими қурилмаси позицияси яксон қилинди”, - деган манба.
Қўшимча қилинишича, душманнинг шахсий таркиби ҳам йўқ қилинган.