Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20251017/russia-privole-ukraine-mudofaa-52796977.html
Россия армияси Привольени назоратга олди
Россия қўшинлари Днепропетровск вилоятидаги Приволье аҳоли пунктини назоратга олди. Мудофаа вазирлиги маълумотича, “Восток” гуруҳи Украина армияси позицияларига тўрт километрдан ортиқ масофада кириб борган.
россия, украина, приволье, днепропетровск, мудофаа, “восток” қўшинлари, пушилин, фронт, жанг, позициялар, украина армияси, илгарилаш, мудофаа вазирлиги
Россия армияси Привольени назоратга олди

18:21 17.10.2025
Oбуна бўлиш
Қўшинларнинг олға юриш ҳаракатлари учун Приволье аҳоли пункти муҳим аҳамиятга эга.
ТОШКЕНТ, 17 окт – Sputnik. Россия қўшинлари Днепропетровск вилоятидаги Привольени назорат остига олиб, Украина Қуролли кучлари мудофааси ичкарисига тўрт километрдан кўпроқ масофага кириб борди, дея маълум қилди РИА Новости Мудофаа вазирлиги маълумотларига таяниб.
"Приволье аҳоли пункти учун жанговар ҳаракатлар натижасида "Восток" қўшинлари гуруҳи ҳарбий хизматчилари душман мудофаа ҳудудини назорат остига олди ва тўрт километрдан кўпроқ чуқурликка кириб борди," - дейилади хабарда.
Вазирликнинг қайд этишича, ушбу кичик аҳоли пункти "Шарқ" қўшинлари гуруҳининг Днепропетровск вилоятидаги кейинги ҳаракатлари учун муҳим аҳамиятга эга.
Ўтган ҳафта ДХР раҳбари Денис Пушилин таъкидлаганидек, Россия ҳарбийлари Днепропетровск вилоятида душман мудофаасини ёриб ўтиб, ҳужум ҳаракатларини давом эттирмоқда.
Унинг хабар беришича, Украина армияси Степовое, Сосновка ва Вербовое атрофида позицияларни йўқотмоқда.
0