Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия ҳарбийлари ДХРдаги Балаганни озод қилди
Россия ҳарбийлари ДХРдаги Балаганни озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Марказ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари фаол ҳужумкор хатти-ҳаракатлар натижасида Донецк Халқ Республикасидаги Балаган аҳоли пунктини озод қилди
ТОШКЕНТ, 14 окт – Sputnik. Россия Қуролли кучлари ДХРдаги Балаган қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Қайд этилишича, гуруҳ кучлар ДХРнинг Димитров шарқий ҳудудларида олға силжишни давом эттиришган.
Россия ҳарбийлари ДХРдаги Балаганни озод қилди

14:46 14.10.2025
Қишлоқни Марказ” қўшинлари гуруҳи озод қилишга муваффақ бўлган.
ТОШКЕНТ, 14 окт – Sputnik. Россия Қуролли кучлари ДХРдаги Балаган қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
“Марказ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари фаол ҳужумкор хатти-ҳаракатлар натижасида Донецк Халқ Республикасидаги Балаган аҳоли пунктини озод қилди”, - дейилади хабарда.
Қайд этилишича, гуруҳ кучлар ДХРнинг Димитров шарқий ҳудудларида олға силжишни давом эттиришган.
0