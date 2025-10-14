Россия ҳарбийлари ДХРдаги Балаганни озод қилди
Қишлоқни Марказ” қўшинлари гуруҳи озод қилишга муваффақ бўлган.
ТОШКЕНТ, 14 окт – Sputnik. Россия Қуролли кучлари ДХРдаги Балаган қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
“Марказ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари фаол ҳужумкор хатти-ҳаракатлар натижасида Донецк Халқ Республикасидаги Балаган аҳоли пунктини озод қилди”, - дейилади хабарда.
Қайд этилишича, гуруҳ кучлар ДХРнинг Димитров шарқий ҳудудларида олға силжишни давом эттиришган.