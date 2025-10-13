Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия қўшинлари Андреевка ва Московское қишлоқларини озод қилди
Россия қўшинлари Андреевка ва Московское қишлоқларини озод қилди
Россия Мудофаа вазирлиги Харьков вилоятидаги Андреевка ва Донецк Халқ Республикасидаги Московское аҳоли пунктларини озод қилинганини маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Россия қўшинлари Харьков вилоятидаги Андреевка ҳамда Донецк Халқ Республикасидаги Московское аҳоли пунктларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Шунингдек, “Марказ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари фаол ҳужум ҳаракатлари натижасида ДХРдаги Московское аҳоли пунктини озод қилгани, шу билан бирга Димитров аҳоли пунктининг шарқий қисмига кириб, турар-жой кварталларида ҳужумни ривожлантираётгани маълум қилинган.
Россия қўшинлари Андреевка ва Московское қишлоқларини озод қилди

Россия қўшинлари Харьков вилоятидаги Андреевка ва Донецк Халқ Республикасидаги Московское аҳоли пунктларини озод қилди.
ТОШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Россия қўшинлари Харьков вилоятидаги Андреевка ҳамда Донецк Халқ Республикасидаги Московское аҳоли пунктларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
“Ғарб” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари фаол ҳаракатлар натижасида Харьков вилоятидаги Андреевка аҳоли пунктинни озод қилди”, — дейилади хабарда.
Шунингдек, “Марказ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари фаол ҳужум ҳаракатлари натижасида ДХРдаги Московское аҳоли пунктини озод қилгани, шу билан бирга Димитров аҳоли пунктининг шарқий қисмига кириб, турар-жой кварталларида ҳужумни ривожлантираётгани маълум қилинган.
0