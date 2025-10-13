https://sputniknews.uz/20251013/russia-qoshinlar-andreevka-moskovskoe-ozod-52671566.html
Россия қўшинлари Андреевка ва Московское қишлоқларини озод қилди
Россия Мудофаа вазирлиги Харьков вилоятидаги Андреевка ва Донецк Халқ Республикасидаги Московское аҳоли пунктларини озод қилинганини маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Россия қўшинлари Харьков вилоятидаги Андреевка ҳамда Донецк Халқ Республикасидаги Московское аҳоли пунктларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Шунингдек, “Марказ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари фаол ҳужум ҳаракатлари натижасида ДХРдаги Московское аҳоли пунктини озод қилгани, шу билан бирга Димитров аҳоли пунктининг шарқий қисмига кириб, турар-жой кварталларида ҳужумни ривожлантираётгани маълум қилинган.
