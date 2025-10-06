Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20251006/xarkov-otradnoe-ozod-52495813.html
Россия ҳарбийлари Харьков вилоятидаги Отрадноени озод қилди
Россия ҳарбийлари Харьков вилоятидаги Отрадноени озод қилди
"Шимол” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари фаол ва кескин ҳаракатлар натижасида Харьков вилоятидаги Отрадное аҳоли пунктини озод қилди
2025-10-06T16:12+0500
2025-10-06T16:12+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия мудофаа вазирлиги
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/0c/48356684_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_46d70490106e534b9ea865b1d0a35a83.jpg
ТОШКЕНТ, 6 окт – Sputnik. Россия қўшинлари Харьков вилоятидаги Отрадное қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Бу йўналишда “Шимол” бўлинмалари Украина Қуролли кучларининг учта ҳудуддаги учта бригадасига зарба берди.“Шимол” ҳарбийлари Суми вилоятида ҳам ҳаракат қилмоқда. У ерда бир сутка давомида Украина армиясининг учта бригадаси ва битта ҳужумчи полкига зарба берилди.Душман “Шимол” бўлинмалари маъсулиятидаги ҳудудда 160 нафардан зиёд ҳарбийси ва қатор техникаларидан маҳрум бўлди. Улар орасида зирҳли машина, автомобиллар ва иккита артиллерия қуроли бор.Бундан ташқари, УҚКнинг иккита ўқ-дори омбори яксон қилинган.
https://sputniknews.uz/20251004/uqk-severskda-turar-joy-binolari-orasida-ham-okoplar-tarmogini-qazigan-52456172.html
Россия ҳарбийлари Харьков вилоятидаги Отрадноени озод қилди

16:12 06.10.2025
Украина армияси “Шимол” бўлинмалари маъсулиятидаги ҳудудда 160 нафардан зиёд ҳарбийси ва қатор техникаларидан маҳрум бўлди.
ТОШКЕНТ, 6 окт – Sputnik. Россия қўшинлари Харьков вилоятидаги Отрадное қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
“Шимол” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари фаол ва кескин ҳаракатлар натижасида Харьков вилоятидаги Отрадное аҳоли пунктини озод қилди”, - дейилади хабарда.
Бу йўналишда “Шимол” бўлинмалари Украина Қуролли кучларининг учта ҳудуддаги учта бригадасига зарба берди.
“Шимол” ҳарбийлари Суми вилоятида ҳам ҳаракат қилмоқда. У ерда бир сутка давомида Украина армиясининг учта бригадаси ва битта ҳужумчи полкига зарба берилди.
Душман “Шимол” бўлинмалари маъсулиятидаги ҳудудда 160 нафардан зиёд ҳарбийси ва қатор техникаларидан маҳрум бўлди. Улар орасида зирҳли машина, автомобиллар ва иккита артиллерия қуроли бор.
Бундан ташқари, УҚКнинг иккита ўқ-дори омбори яксон қилинган.
ВСУ создали разветвленную сеть окопов между жилыми домами в Северске - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.10.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
УҚК Северскдаги турар жой бинолари орасида ҳам окоплар қазиган
4 Октябр, 13:24
