УҚК Северскдаги турар жой бинолари орасида ҳам окоплар қазиган

ТОШКЕНТ, 4 окт – Sputnik. Украина қўшинлари Северск шаҳрини ҳимоя қилиш учун турар-жой бинолари ва фуқаролик объектлари орасидан ўтувчи окоплар тармоғини қазиди. Бу ҳақда "Жануб" кучлар гуруҳининг чақирув белгиси "Кризис" бўлган разведкачи офицери РИА Новостига маълум қилди. Разведкачининг таъкидлашича, шаҳардаги окоплар нинг ариқ тармоғи нафақат кўп қаватли уйларни боғлайди, балки шаҳардаги гаражлар, хусусий уйлар, савдо дўконлари ўртасида юзлаб метрларга чўзилган, турли биноларни бир-бирига боғловчи ўтиш йўлларига олиб боради.

