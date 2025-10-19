Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20251019/ukraina-rossiya-52824296.html
Украина Россияни енга олмайди – Британия генерали
Украина Россияни енга олмайди – Британия генерали
Sputnik Ўзбекистон
Ричардснинг сўзларига кўра, Ғарб иттифоқчилари ёлғон умидлар билан Украинани жанг қилишга ундаган. 19.10.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-10-19T16:11+0500
2025-10-19T16:11+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
украина
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/10/52734677_0:201:2927:1847_1920x0_80_0_0_fc6889ca4539bfc018615f71d817ed67.jpg
ТОШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Украина Россия билан можарода ғолиб бўлиб чиқа олмайди, шу боис Киев Москва билан музокаралар ўтказиши керак. Бу ҳақда Британия Бош штабининг собиқ раҳбари Дэвид Ричардс “The Independent” нашри билан суҳбатда маълум қилди.Ричардснинг сўзларига кўра, Украинага Ғарб иттифоқчилари у гўёки Россия қўшинларини НАТО ёрдамисиз сиқиб чиқара олиши мумкинлиги борасида ёлғон умидлар бахш этган.Аввалроқ Россия президенти Владимир Путин Мудофаа вазирлиги ва Бош штаб раҳбарияти билан йиғилишда махсус ҳарбий операция ҳудудидаги бутун жанговар туташув чизиқлари бўйлаб стратегик ташаббус Россия Қуролли кучлари томонида эканини маълум қилганди.Россия раҳбарининг сўзларига кўра, Украина армияси бутун фронт бўйлаб чекинмоқда, Россия армияси эса 5 минг кв. км. ва 219 та аҳоли пунктини назоратга олган.
https://sputniknews.uz/20251008/garb-rossiya-ukraina-52547170.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/10/52734677_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_098493dc262a0b703523163e20458f7c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дунё янгиликлари, дунёда, украина, россия
дунё янгиликлари, дунёда, украина, россия

Украина Россияни енга олмайди – Британия генерали

16:11 19.10.2025
© Sputnik / Станислав Красильников / Медиабанкка ўтишБоевое слаживание экипажей танков Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Боевое слаживание экипажей танков Т-90М Прорыв в зоне СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.10.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Ричардснинг сўзларига кўра, Ғарб иттифоқчилари ёлғон умидлар билан Украинани жанг қилишга ундаган.
ТОШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Украина Россия билан можарода ғолиб бўлиб чиқа олмайди, шу боис Киев Москва билан музокаралар ўтказиши керак. Бу ҳақда Британия Бош штабининг собиқ раҳбари Дэвид Ричардс “The Independent” нашри билан суҳбатда маълум қилди.
“Буюк Британия армиясининг энг юқори лавозимли зобининг сўзларига кўра, Украина Россия билан урушда ғалаба қозона олмайди ва тинчлик шартлари тўғрисида Кремль билан музокаралар олиб бориши шарт”, - дейилади мақолада.
Ричардснинг сўзларига кўра, Украинага Ғарб иттифоқчилари у гўёки Россия қўшинларини НАТО ёрдамисиз сиқиб чиқара олиши мумкинлиги борасида ёлғон умидлар бахш этган.
“Украина билан ҳолатда қилган ишимиз бу Украинаи жанг қилишга ундадик, бироқ ғалаб учун воситалар тақдим этмадик. <...> Менимча, улар ғалаба қозона олмайди”, - деди Британия Бош штабининг собиқ раҳбари.
Аввалроқ Россия президенти Владимир Путин Мудофаа вазирлиги ва Бош штаб раҳбарияти билан йиғилишда махсус ҳарбий операция ҳудудидаги бутун жанговар туташув чизиқлари бўйлаб стратегик ташаббус Россия Қуролли кучлари томонида эканини маълум қилганди.
Россия раҳбарининг сўзларига кўра, Украина армияси бутун фронт бўйлаб чекинмоқда, Россия армияси эса 5 минг кв. км. ва 219 та аҳоли пунктини назоратга олган.
Боевая работа специального поезда Енисей - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.10.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Ғарб Россия Украинада ғалаба қозонганига ишонишдан бош тортмоқда - NI
8 Октябр, 15:35
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0