https://sputniknews.uz/20251019/ukraina-rossiya-52824296.html
Украина Россияни енга олмайди – Британия генерали
Украина Россияни енга олмайди – Британия генерали
Sputnik Ўзбекистон
Ричардснинг сўзларига кўра, Ғарб иттифоқчилари ёлғон умидлар билан Украинани жанг қилишга ундаган. 19.10.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-10-19T16:11+0500
2025-10-19T16:11+0500
2025-10-19T16:11+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
украина
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/10/52734677_0:201:2927:1847_1920x0_80_0_0_fc6889ca4539bfc018615f71d817ed67.jpg
ТОШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Украина Россия билан можарода ғолиб бўлиб чиқа олмайди, шу боис Киев Москва билан музокаралар ўтказиши керак. Бу ҳақда Британия Бош штабининг собиқ раҳбари Дэвид Ричардс “The Independent” нашри билан суҳбатда маълум қилди.Ричардснинг сўзларига кўра, Украинага Ғарб иттифоқчилари у гўёки Россия қўшинларини НАТО ёрдамисиз сиқиб чиқара олиши мумкинлиги борасида ёлғон умидлар бахш этган.Аввалроқ Россия президенти Владимир Путин Мудофаа вазирлиги ва Бош штаб раҳбарияти билан йиғилишда махсус ҳарбий операция ҳудудидаги бутун жанговар туташув чизиқлари бўйлаб стратегик ташаббус Россия Қуролли кучлари томонида эканини маълум қилганди.Россия раҳбарининг сўзларига кўра, Украина армияси бутун фронт бўйлаб чекинмоқда, Россия армияси эса 5 минг кв. км. ва 219 та аҳоли пунктини назоратга олган.
https://sputniknews.uz/20251008/garb-rossiya-ukraina-52547170.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/10/52734677_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_098493dc262a0b703523163e20458f7c.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, дунёда, украина, россия
дунё янгиликлари, дунёда, украина, россия
Украина Россияни енга олмайди – Британия генерали
Ричардснинг сўзларига кўра, Ғарб иттифоқчилари ёлғон умидлар билан Украинани жанг қилишга ундаган.
ТОШКЕНТ, 19 окт – Sputnik
. Украина Россия билан можарода ғолиб бўлиб чиқа олмайди, шу боис Киев Москва билан музокаралар ўтказиши керак. Бу ҳақда Британия Бош штабининг собиқ раҳбари Дэвид Ричардс “The Independent” нашри билан суҳбатда маълум қилди.
“Буюк Британия армиясининг энг юқори лавозимли зобининг сўзларига кўра, Украина Россия билан урушда ғалаба қозона олмайди ва тинчлик шартлари тўғрисида Кремль билан музокаралар олиб бориши шарт”, - дейилади мақолада.
Ричардснинг сўзларига кўра, Украинага Ғарб иттифоқчилари у гўёки Россия қўшинларини НАТО ёрдамисиз сиқиб чиқара олиши мумкинлиги борасида ёлғон умидлар бахш этган.
“Украина билан ҳолатда қилган ишимиз бу Украинаи жанг қилишга ундадик, бироқ ғалаб учун воситалар тақдим этмадик. <...> Менимча, улар ғалаба қозона олмайди”, - деди Британия Бош штабининг собиқ раҳбари.
Аввалроқ Россия президенти Владимир Путин Мудофаа вазирлиги ва Бош штаб раҳбарияти билан йиғилишда махсус ҳарбий операция ҳудудидаги бутун жанговар туташув чизиқлари бўйлаб стратегик ташаббус Россия Қуролли кучлари томонида эканини маълум қилганди.
Россия раҳбарининг сўзларига кўра, Украина армияси бутун фронт бўйлаб чекинмоқда, Россия армияси эса 5 минг кв. км. ва 219 та аҳоли пунктини назоратга олган.