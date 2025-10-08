Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Махсус операция ҳудудидаги стратегик ташаббус Россия ҚКда – Путин
Махсус ҳарбий операция ҳудудидаги бутун жанговар туташув чизиқлари бўйлаб стратегик ташаббус Россия Қуролли кучлари томонида. Бу ҳақда Россия президенти Владимир путин Мудофаа вазирлиги ва Бош штаб раҳбарияти билан йиғилишда маълум қилди. Россия раҳбарининг сўзларига кўра, Украина армияси бутун фронт бўйлаб чекинмоққда, Россия армияси эса 5 минг кв. км. Ва 219 та аҳоли пунктини назоратга олган.
ТОШКЕНТ, 8 окт – Sputnik. Махсус ҳарбий операция ҳудудидаги бутун жанговар туташув чизиқлари бўйлаб стратегик ташаббус Россия Қуролли кучлари томонида. Бу ҳақда Россия президенти Владимир путин Мудофаа вазирлиги ва Бош штаб раҳбарияти билан йиғилишда маълум қилди.Россия раҳбарининг сўзларига кўра, Украина армияси бутун фронт бўйлаб чекинмоққда, Россия армияси эса 5 минг кв. км. Ва 219 та аҳоли пунктини назоратга олган.Россия президентининг таъкидлашича, Киев режими Россиянинг тинч объектларига зарба беришга уринмоқда, бироқ бу Киевга ёрдам бермайди.
Махсус операция ҳудудидаги стратегик ташаббус Россия ҚКда – Путин

10:44 08.10.2025
Маълум қилинишича, Украина армияси бутун фронт бўйлаб чекинмоққда, Россия армияси эса 5 минг кв. км. Ва 219 та аҳоли пунктини назоратга олган.
ТОШКЕНТ, 8 окт – Sputnik. Махсус ҳарбий операция ҳудудидаги бутун жанговар туташув чизиқлари бўйлаб стратегик ташаббус Россия Қуролли кучлари томонида. Бу ҳақда Россия президенти Владимир путин Мудофаа вазирлиги ва Бош штаб раҳбарияти билан йиғилишда маълум қилди.
Россия раҳбарининг сўзларига кўра, Украина армияси бутун фронт бўйлаб чекинмоққда, Россия армияси эса 5 минг кв. км. Ва 219 та аҳоли пунктини назоратга олган.

“Душман, қатъий қаршилик кўрсатиш уринишларига қарамай, бутун жанговар туташув чизиқлари бўйлаб чекинмоқда”, - деди Путин.

Россия президентининг таъкидлашича, Киев режими Россиянинг тинч объектларига зарба беришга уринмоқда, бироқ бу Киевга ёрдам бермайди.
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Кремль Украинага эҳтимолий “Tomahawk” етказиб берилиши оқибатларидан огоҳлантирди
Кеча, 16:01
0