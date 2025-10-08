https://sputniknews.uz/20251008/maxsus-operatsiya-strategik-tashabbus-52535731.html
Махсус операция ҳудудидаги стратегик ташаббус Россия ҚКда – Путин
ТОШКЕНТ, 8 окт – Sputnik
. Махсус ҳарбий операция ҳудудидаги бутун жанговар туташув чизиқлари бўйлаб стратегик ташаббус Россия Қуролли кучлари томонида. Бу ҳақда Россия президенти Владимир путин Мудофаа вазирлиги ва Бош штаб раҳбарияти билан йиғилишда маълум қилди.
Россия раҳбарининг сўзларига кўра, Украина армияси бутун фронт бўйлаб чекинмоққда, Россия армияси эса 5 минг кв. км. Ва 219 та аҳоли пунктини назоратга олган.
“Душман, қатъий қаршилик кўрсатиш уринишларига қарамай, бутун жанговар туташув чизиқлари бўйлаб чекинмоқда”, - деди Путин.
Россия президентининг таъкидлашича, Киев режими Россиянинг тинч объектларига зарба беришга уринмоқда, бироқ бу Киевга ёрдам бермайди.