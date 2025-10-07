Кремль Украинага эҳтимолий “Tomahawk” етказиб берилиши оқибатларидан огоҳлантирди

https://sputniknews.uz/20251007/kreml-ukraina-tomahawk-52519989.html
ТОШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. Украинага Американинг узоқ масофали “Tomahawk” қуролини бериш можаро авж олишининг жиддий босқичи бўлиши мумкин, чунки бу ракеталар ядровий бўлиши мумкин. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.Куни кеча АҚШ президенти Киевга “Tomahawk” етказиб бериш бўйича “деярли қарор қабул қилганини” маълум қилганди.Аввалроқ Россия президенти Владимир Путин АҚШнинг Украинага “Tomahawk” қанотли ракеталарини эҳтимолий етказиб бериш қарори Россия ва АҚШ ўртасидаги муносабатларнинг ижобий интилишларининг барбод бўлишига олиб келишини қайд этганди. Бу ракеталарни Украина америкалик ҳарбийларнинг иштирокисиз қўллай олмайди.
АҚШ президенти Киевга “Tomahawk” етказиб бериш бўйича “деярли қарор қабул қилганини” маълум қилган.
ТОШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. Украинага Американинг узоқ масофали “Tomahawk” қуролини бериш можаро авж олишининг жиддий босқичи бўлиши мумкин, чунки бу ракеталар ядровий бўлиши мумкин. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.
“Бу можаро авж олишининг жиддий босқичи бўлиши мумкин, у шу билан бирга, Киев режими учун фронтлардаги вазиятни ўнглай олмайди. Бироқ киши ўзига ҳисобот бериши муҳимки, агар турли нюанслардан абстракцияланса, гап ядро ижросида бўлиши мумкин ракеталар ҳақида бормоқда”, - деди Кремль вакили.
Куни кеча АҚШ президенти Киевга “Tomahawk” етказиб бериш бўйича “деярли қарор қабул қилганини” маълум қилганди.
Аввалроқ Россия президенти Владимир Путин АҚШнинг Украинага “Tomahawk” қанотли ракеталарини эҳтимолий етказиб бериш қарори Россия ва АҚШ ўртасидаги муносабатларнинг ижобий интилишларининг барбод бўлишига олиб келишини қайд этганди.
Бу ракеталарни Украина америкалик ҳарбийларнинг иштирокисиз қўллай олмайди.