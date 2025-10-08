Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Буюк Британия, Европа иттифоқи ва АҚШ Россиянинг махсус ҳарбий операциядаги муваффақиятларини эътиборсиз қолдирмоқда. Нашрнинг ёзишича, Брюссель, Вашингтон ва Лондон НАТО томонидан етказиб берилаётган қуроллар Киевга Россия муваффақиятининг олдини олишга ёрдам бериш имкониятини бермаётганини кўрмаяпти.
ТОШКЕНТ, 8 окт – Sputnik. Буюк Британия, Европа иттифоқи ва АҚШ Россиянинг махсус ҳарбий операциядаги муваффақиятларини эътиборсиз қолдирмоқда, дея ёзади Американинг “The National Interest” (NI) журнали.Нашрнинг ёзишича, Брюссель, Вашингтон ва Лондон НАТО томонидан етказиб берилаётган қуроллар Киевга Россия муваффақиятининг олдини олишга ёрдам бериш имкониятини бермаётганини кўрмаяпти.Аввалроқ Россия президенти Владимир Путин махсус ҳарбий операция ҳудудидаги бутун жанговар туташув чизиқлари бўйлаб стратегик ташаббус Россия Қуролли кучлари томонида экани ва душман фронт чизиғи бўйлаб чекинаётганини маълум қилган эди.
15:35 08.10.2025
ТОШКЕНТ, 8 окт – Sputnik. Буюк Британия, Европа иттифоқи ва АҚШ Россиянинг махсус ҳарбий операциядаги муваффақиятларини эътиборсиз қолдирмоқда, дея ёзади Американинг “The National Interest” (NI) журнали.
Нашрнинг ёзишича, Брюссель, Вашингтон ва Лондон НАТО томонидан етказиб берилаётган қуроллар Киевга Россия муваффақиятининг олдини олишга ёрдам бериш имкониятини бермаётганини кўрмаяпти.
Аввалроқ Россия президенти Владимир Путин махсус ҳарбий операция ҳудудидаги бутун жанговар туташув чизиқлари бўйлаб стратегик ташаббус Россия Қуролли кучлари томонида экани ва душман фронт чизиғи бўйлаб чекинаётганини маълум қилган эди.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите Европейского политического сообщества в Молдове 1 июня 2023 года. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.09.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Орбан Трампга Россия Украинада ғалаба қозонганини маълум қилди
30 Сентябр, 12:32
