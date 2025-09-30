Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Орбан Трампга Россия Украинада ғалаба қозонганини маълум қилди
Орбан Трампга Россия Украинада ғалаба қозонганини маълум қилди
Украинадаги можаро якуни ҳал қилинган – Россия ғалабаси аён, деб ҳисоблайди Венгрия бош вазири Виктор Орбан. Бу бундай фикрни АҚШ раҳбари Дональд Трампга билдирган.
ТОШКЕНТ, 30 сен – Sputnik. Украинадаги можаро якуни ҳал қилинган – Россия ғалабаси аён, деб ҳисоблайди Венгрия бош вазири Виктор Орбан. Бу бундай фикрни АҚШ раҳбари Дональд Трампга билдирган.Венгрия бош вазирининг сўзларига кўра, можаро фақат қандай якунланиши ноаён – фақат АҚШ кўмагида ёки Европа ҳам музокараларда иштирок этади.
украинадаги можаро россия ғолиб венгрия бош вазири виктор орбан
украинадаги можаро россия ғолиб венгрия бош вазири виктор орбан

Орбан Трампга Россия Украинада ғалаба қозонганини маълум қилди

12:32 30.09.2025
Венгрия бош вазири Трампга руслар ғалаба қозонгани ва бу масала ёпилганини айтган.
ТОШКЕНТ, 30 сен – Sputnik. Украинадаги можаро якуни ҳал қилинган – Россия ғалабаси аён, деб ҳисоблайди Венгрия бош вазири Виктор Орбан. Бу бундай фикрни АҚШ раҳбари Дональд Трампга билдирган.

“Америка президенти бу масала юзасидан менинг фикримни сўраган эди. Мен жавоб бердимки, уруш якуни ҳал: руслар ғалаба қозонди. Бу масала ёпилди”, - деди Орбан. Унинг сўзларидан “Index” портали иқтибос келтирган.

Венгрия бош вазирининг сўзларига кўра, можаро фақат қандай якунланиши ноаён – фақат АҚШ кўмагида ёки Европа ҳам музокараларда иштирок этади.
