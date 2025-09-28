https://sputniknews.uz/20250928/orban-zelenskiy-52313099.html
Орбан Зеленскийни Венгрияни таъқиб қилишни бас қилишга чақирди
Орбан Зеленскийни Венгрияни таъқиб қилишни бас қилишга чақирди
Sputnik Ўзбекистон
Киев ва Будапешт муносабатлари таранглигича қолмоқда. Венгрия ҳукумати Украинанинг шошма-шошарлик билан Европа Иттифоқига аъзо бўлишига йўл қўймаслигини маълум қилган, чунки бу Европа иқтисодиётини барбод қилади ва Россия билан бевосита қуролли тўқнашувга олиб келади.
2025-09-28T14:17+0500
2025-09-28T14:17+0500
2025-09-28T14:17+0500
дунёда
дунё янгиликлари
венгрия
украина
владимир зеленский
виктор орбан
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/1c/52313195_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_3905b0ed4f5c8638e41565e77dffb776.jpg
ТОШКЕНТ, 28 сен – Sputnik. Венгрия бош вазири Виктор Орбан Владимир Зеленскийни унинг Венгрия дронлари тўғрисидаги баёнотларига жавобан Будапештни таъқиб қилишни бас қилишга чақирди.26 сентябрь куни Зеленский Венгрия Украина ҳаво майдонини бузгани ҳақида маълум қилганди. Венгрия ТИВ раҳбари Петер Сийярто бу баёнотга жавобан “Зеленский Венгрия қарши кайфиятдан ақлдан озганини” айтди.Киев ва Будапешт муносабатлари таранглигича қолмоқда. Венгрия ҳукумати Украинанинг шошма-шошарлик билан Европа Иттифоқига аъзо бўлишига йўл қўймаслигини маълум қилган, чунки бу Европа иқтисодиётини барбод қилади ва Россия билан бевосита қуролли тўқнашувга олиб келади.
https://sputniknews.uz/20250813/orban-rossiya-ukraina-51208856.html
венгрия
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/1c/52313195_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_7d7bfe105721a03e058e126733337a4c.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
орбан зеленский украина венгрия муносабатлар
орбан зеленский украина венгрия муносабатлар
Орбан Зеленскийни Венгрияни таъқиб қилишни бас қилишга чақирди
Илгари Зеленский Венгрия Украина ҳаво майдонини бузгани ҳақида маълум қилганди.
ТОШКЕНТ, 28 сен – Sputnik. Венгрия бош вазири Виктор Орбан Владимир Зеленскийни унинг Венгрия дронлари тўғрисидаги баёнотларига жавобан Будапештни таъқиб қилишни бас қилишга чақирди.
“Венгрия НАТО ва ЕИ аъзосидир. Бу икки ташкилот қўлловисиз Украина аллақачон парчаланиб кетган бўларди. Президент Зеленский, бўлган ҳурматимга қарамай, бизни таъқиб қилишни бас қилинг”, - дея ёзди Орбан ўзининг X ижтимоий тармоғидаги саҳифасида.
26 сентябрь куни Зеленский Венгрия Украина ҳаво майдонини бузгани ҳақида маълум қилганди. Венгрия ТИВ раҳбари Петер Сийярто бу баёнотга жавобан “Зеленский Венгрия қарши кайфиятдан ақлдан озганини” айтди.
Киев ва Будапешт муносабатлари таранглигича қолмоқда. Венгрия ҳукумати Украинанинг шошма-шошарлик билан Европа Иттифоқига аъзо бўлишига йўл қўймаслигини маълум қилган, чунки бу Европа иқтисодиётини барбод қилади ва Россия билан бевосита қуролли тўқнашувга олиб келади.