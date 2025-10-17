Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20251017/trump-putin-telefon-muhokama-52770921.html
Трамп ва Путин телефон орқали 2,5 соат нималарни муҳокама қилишди?
Трамп ва Путин телефон орқали 2,5 соат нималарни муҳокама қилишди?
Sputnik Ўзбекистон
Россия президенти Владимир Путин ва АҚШ президенти Дональд Трамп ўртасида телефон орқали бўлиб ўтган музокаралар 2,5 соат давом этди. Бу ҳақда Россия президентининг ёрдамчиси Юрий Ушаков маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, бу икки етакчининг саккизинчи марта бевосита мулоқоти бўлиб, айни суҳбат Россиянинг ташаббуси билан амалга оширилган. Ушаков учрашувнинг мазмунли ва фойдали ўтгани алоҳида таъкидлади.
2025-10-17T11:01+0500
2025-10-17T11:01+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
владимир путин
дональд трамп
телефон мулоқоти
россия
ақш
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/578/29/5782930_0:222:2854:1827_1920x0_80_0_0_d166386b30c919b75370cb3403cc5ad1.jpg
ТОШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин ва АҚШ президенти Дональд Трамп ўртасида телефон орқали бўлиб ўтган музокаралар 2,5 соат давом этди. Бу ҳақда Россия президентининг ёрдамчиси Юрий Ушаков маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, бу икки етакчининг саккизинчи марта бевосита мулоқоти бўлиб, айни суҳбат Россиянинг ташаббуси билан амалга оширилган. Ушаков учрашувнинг мазмунли ва фойдали ўтгани алоҳида таъкидлади.Будапештда саммит режалаштирилмоқдаСуҳбат давомида томонлар Россия ва АҚШ раҳбарлари даражасидаги янги учрашувни ташкил этиш масаласини муҳокама қилишган. Ушаковнинг сўзларига кўра, Дональд Трамп Будапештни эҳтимолий учрашув жойи сифатида таклиф қилган ва бу таклифни Владимир Путин қўллаб-қувватлаган.Украина бўйича позицияларМузокаранинг асосий мавзуларидан бири — Украина бўйича вазият бўлган. Путин Россиянинг дипломатик ечим тарафдори эканини яна бир бор билдирган ва ҳарбий ҳаракатлар борасидаги позициясини тушунтирган.Суҳбат давомида Путиннинг АҚШдан Украинага "Томагавк" ракеталарини етказиб бериш эҳтимолига нисбатан фикри ҳам янгради.Ўз навбатида, Трамп ушбу урушни ўз фаолиятидаги энг мураккаб тинчлик масаласи деб атаб, тез орада уни якунлаш зарурлигини бир неча бор таъкидлаган.Алоқалар, дипломатия ва самимиятСуҳбат давомида Трамп Яқин Шарқда тинчликка эришгани учун Путиннинг табригини қабул қилди. Шунингдек, Путин АҚШнинг биринчи хоними Мелания Трампга болалар масаласидаги фаолияти учун миннатдорлик изҳор қилган.Ушаковнинг таъкидлашича, Трамп Владимир Зеленский билан бўладиган учрашувда Путин фикрларини ҳисобга олишини билдирган.Эслатиб ўтамиз, бундан аввалроқ Владимир Путин АҚШнинг Украинага ўз ракеталарини етказиб бериши – бу орадаги муносабатларга нисбатан қаттиқ зарба бўлишини ҳамда Украина муаммоси юзасидан АҚШ Россияга рақиб эмас, балки маслакдош бўлгандагина низо барҳам топиши мумкинлиги ҳақида айтган эди.
https://sputniknews.uz/20251012/rossiya-ukraina-mojaro-52647589.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/578/29/5782930_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_dd017cae3c4f2d5b07ef5df91cfc75ac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
трамп путин телефон мулоқот саммит
трамп путин телефон мулоқот саммит

Трамп ва Путин телефон орқали 2,5 соат нималарни муҳокама қилишди?

11:01 17.10.2025
© Sputnik / Михаил Климентьев / Медиабанкка ўтишВладимир Путин ва Дональд Трамп
Владимир Путин ва Дональд Трамп - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.10.2025
© Sputnik / Михаил Климентьев
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Музокаранинг асосий мавзуларидан бири — Украина бўйича вазият бўлган.
ТОШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин ва АҚШ президенти Дональд Трамп ўртасида телефон орқали бўлиб ўтган музокаралар 2,5 соат давом этди. Бу ҳақда Россия президентининг ёрдамчиси Юрий Ушаков маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, бу икки етакчининг саккизинчи марта бевосита мулоқоти бўлиб, айни суҳбат Россиянинг ташаббуси билан амалга оширилган. Ушаков учрашувнинг мазмунли ва фойдали ўтгани алоҳида таъкидлади.

Будапештда саммит режалаштирилмоқда

Суҳбат давомида томонлар Россия ва АҚШ раҳбарлари даражасидаги янги учрашувни ташкил этиш масаласини муҳокама қилишган. Ушаковнинг сўзларига кўра, Дональд Трамп Будапештни эҳтимолий учрашув жойи сифатида таклиф қилган ва бу таклифни Владимир Путин қўллаб-қувватлаган.
“Томонлар саммитга тайёргарликни дарҳол бошлаш бўйича келишиб олдилар. Аниқ саналар ташқи ишлар вазири Сергей Лавров ва АҚШ давлат котиби Марко Рубио музокаралари давомида аниқлаштирилади”, — деди Ушаков.

Украина бўйича позициялар

Музокаранинг асосий мавзуларидан бири — Украина бўйича вазият бўлган. Путин Россиянинг дипломатик ечим тарафдори эканини яна бир бор билдирган ва ҳарбий ҳаракатлар борасидаги позициясини тушунтирган.
“Россия Қуролли кучлари бутун фронт чизиғи бўйлаб стратегик ташаббусни қўлга олган. Бироқ Киев тинч аҳолига зарба беришда давом этмоқда, Москва эса бунга жавоб қайтаришга мажбур”, — деди президент ёрдамчиси.
Суҳбат давомида Путиннинг АҚШдан Украинага "Томагавк" ракеталарини етказиб бериш эҳтимолига нисбатан фикри ҳам янгради.
“Улар жанговар ҳолатга таъсир қилмайди, аммо Россия-АҚШ муносабатларига сезиларли зарар етказади”, — деган Путин.
Ўз навбатида, Трамп ушбу урушни ўз фаолиятидаги энг мураккаб тинчлик масаласи деб атаб, тез орада уни якунлаш зарурлигини бир неча бор таъкидлаган.

Алоқалар, дипломатия ва самимият

Суҳбат давомида Трамп Яқин Шарқда тинчликка эришгани учун Путиннинг табригини қабул қилди. Шунингдек, Путин АҚШнинг биринчи хоними Мелания Трампга болалар масаласидаги фаолияти учун миннатдорлик изҳор қилган.
Ушаковнинг таъкидлашича, Трамп Владимир Зеленский билан бўладиган учрашувда Путин фикрларини ҳисобга олишини билдирган.
“Президент Трамп ушбу мулоқотни жуда самарали деб атади ва муҳим силжишларга эришилганини таъкидлади”, — деди Ушаков.
Эслатиб ўтамиз, бундан аввалроқ Владимир Путин АҚШнинг Украинага ўз ракеталарини етказиб бериши – бу орадаги муносабатларга нисбатан қаттиқ зарба бўлишини ҳамда Украина муаммоси юзасидан АҚШ Россияга рақиб эмас, балки маслакдош бўлгандагина низо барҳам топиши мумкинлиги ҳақида айтган эди.
Дмитрий Песков - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.10.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия Украинадаги можарони тинч йўл билан ҳал қилишга тайёр – Песков
12 Октябр, 16:02
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0