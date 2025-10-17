https://sputniknews.uz/20251017/trump-putin-telefon-muhokama-52770921.html
Трамп ва Путин телефон орқали 2,5 соат нималарни муҳокама қилишди?
Россия президенти Владимир Путин ва АҚШ президенти Дональд Трамп ўртасида телефон орқали бўлиб ўтган музокаралар 2,5 соат давом этди. Бу ҳақда Россия президентининг ёрдамчиси Юрий Ушаков маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, бу икки етакчининг саккизинчи марта бевосита мулоқоти бўлиб, айни суҳбат Россиянинг ташаббуси билан амалга оширилган. Ушаков учрашувнинг мазмунли ва фойдали ўтгани алоҳида таъкидлади.
ТОШКЕНТ, 17 окт — Sputnik.
Россия президенти Владимир Путин ва АҚШ президенти Дональд Трамп ўртасида телефон орқали бўлиб ўтган музокаралар 2,5 соат давом этди. Бу ҳақда Россия президентининг ёрдамчиси Юрий Ушаков маълум қилди
Унинг сўзларига кўра, бу икки етакчининг саккизинчи марта бевосита мулоқоти бўлиб, айни суҳбат Россиянинг ташаббуси билан амалга оширилган. Ушаков учрашувнинг мазмунли ва фойдали ўтгани алоҳида таъкидлади.
Будапештда саммит режалаштирилмоқда
Суҳбат давомида томонлар Россия ва АҚШ раҳбарлари даражасидаги янги учрашувни ташкил этиш масаласини муҳокама қилишган. Ушаковнинг сўзларига кўра, Дональд Трамп Будапештни эҳтимолий учрашув жойи сифатида таклиф қилган ва бу таклифни Владимир Путин қўллаб-қувватлаган.
“Томонлар саммитга тайёргарликни дарҳол бошлаш бўйича келишиб олдилар. Аниқ саналар ташқи ишлар вазири Сергей Лавров ва АҚШ давлат котиби Марко Рубио музокаралари давомида аниқлаштирилади”, — деди Ушаков.
Украина бўйича позициялар
Музокаранинг асосий мавзуларидан бири — Украина бўйича вазият бўлган. Путин Россиянинг дипломатик ечим тарафдори эканини яна бир бор билдирган ва ҳарбий ҳаракатлар борасидаги позициясини тушунтирган.
“Россия Қуролли кучлари бутун фронт чизиғи бўйлаб стратегик ташаббусни қўлга олган. Бироқ Киев тинч аҳолига зарба беришда давом этмоқда, Москва эса бунга жавоб қайтаришга мажбур”, — деди президент ёрдамчиси.
Суҳбат давомида Путиннинг АҚШдан Украинага "Томагавк" ракеталарини етказиб бериш эҳтимолига нисбатан фикри ҳам янгради.
“Улар жанговар ҳолатга таъсир қилмайди, аммо Россия-АҚШ муносабатларига сезиларли зарар етказади”, — деган Путин.
Ўз навбатида, Трамп ушбу урушни ўз фаолиятидаги энг мураккаб тинчлик масаласи деб атаб, тез орада уни якунлаш зарурлигини бир неча бор таъкидлаган.
Алоқалар, дипломатия ва самимият
Суҳбат давомида Трамп Яқин Шарқда тинчликка эришгани учун Путиннинг табригини қабул қилди. Шунингдек, Путин АҚШнинг биринчи хоними Мелания Трампга болалар масаласидаги фаолияти учун миннатдорлик изҳор қилган.
Ушаковнинг таъкидлашича, Трамп Владимир Зеленский билан бўладиган учрашувда Путин фикрларини ҳисобга олишини билдирган.
“Президент Трамп ушбу мулоқотни жуда самарали деб атади ва муҳим силжишларга эришилганини таъкидлади”, — деди Ушаков.
Эслатиб ўтамиз, бундан аввалроқ Владимир Путин АҚШнинг Украинага ўз ракеталарини етказиб бериши – бу орадаги муносабатларга нисбатан қаттиқ зарба бўлишини ҳамда Украина муаммоси юзасидан АҚШ Россияга рақиб эмас, балки маслакдош бўлгандагина низо барҳам топиши мумкинлиги ҳақида айтган эди
