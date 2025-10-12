Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20251012/rossiya-ukraina-mojaro-52647589.html
Россия Украинадаги можарони тинч йўл билан ҳал қилишга тайёр – Песков
Россия Украинадаги можарони тинч йўл билан ҳал қилишга тайёр – Песков
Россия Украинадаги тинчликка тайёр, АҚШ президенти Дональд Трамп ҳам бунга сиёсий иродасини сақламоқда, бироқ Киев ва Европа бу йўналишда бирор нарса қилишга тайёр эмас. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Россия Украинадаги тинчликка тайёр, АҚШ президенти Дональд Трамп ҳам бунга сиёсий иродасини сақламоқда, бироқ Киев ва Европа бу йўналишда бирор нарса қилишга тайёр эмас. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.Аммо, Песковнинг қайд этишича, европаликлар ва Киев режими бу борада бирор бир нарса қилишни мутлақо истамаслигини кўрсатмоқда.
россия украина можаро
россия украина можаро

Россия Украинадаги можарони тинч йўл билан ҳал қилишга тайёр – Песков

16:02 12.10.2025
© Sputnik / Григорий Сысоев
Дмитрий Песков - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.10.2025
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
Медиабанкка ўтиш
Россия президенти матбуот котиби таъкидлашича, ЕИ ва Украина бу борада бирор нарса қилишни истамаяпти.
ТОШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Россия Украинадаги тинчликка тайёр, АҚШ президенти Дональд Трамп ҳам бунга сиёсий иродасини сақламоқда, бироқ Киев ва Европа бу йўналишда бирор нарса қилишга тайёр эмас. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.
“Россия томони биз тинч тартибга солишга тайёрмиз дейишда давом этмоқда. Шунингдек, биз Трамп ҳам музокаралар столиги ўтириш зарурлигини тез-тез айтаётганини эшитяпмиз. Ва бундан хулоса қилиш мумкинки, у барибир сиёсий иродасини сақлаб қолмоқда”, - деди Кремль вакили “Россия 1” журналисти Павел Зарубинга берган интервьюсида.
Аммо, Песковнинг қайд этишича, европаликлар ва Киев режими бу борада бирор бир нарса қилишни мутлақо истамаслигини кўрсатмоқда.
