Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20251010/istanbul-muzokaralar-kiev-52616533.html
Истанбул музокаралари жараёни Киев айби билан тўхтаб қолган – Песков
Истанбул музокаралари жараёни Киев айби билан тўхтаб қолган – Песков
Sputnik Ўзбекистон
“Истанбулдаги музокаралар жараёни ҳозир тўхтаб қолган. У Киев режимининг бр қўйган масалаларга қандайдир жавоб беришни истамаслиги сабаб тўхтаб қолган”, - деди Россия президенти матбуот котиби “Россия 1” телеканалига берган интервьюсида.
2025-10-10T17:21+0500
2025-10-10T17:21+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
дмитрий песков
музокаралар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/07/51794736_0:178:3007:1869_1920x0_80_0_0_e3134cc18a87622d31340c8ebab20c5d.jpg
ТОШКЕНТ, 10 окт – Sputnik. Россия таклифларига Украинанинг муносабат билдиришни истамаслиги Истанбулдаги музокаралар жараёнини тўхтатиб қўйган. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.Песковнинг таъкидланишича, Украина томони Россия музокарачилари берган ҳужжат лойиҳасига ҳам, Москванинг ишчи гуруҳ ташкил этиш таклифига ҳам жавоб қайтармаяпти.Эслатамиз, Украина можароси бўйича Истанбулдаги музокаралар уч йиллик танаффусдан кейин Москва ташаббус билан қайта тикланган эди. Жами уч марта учрашув ўтказилди.
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/07/51794736_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_8a407bc48396ee369864bc4ba96adda8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
истанбул музокаралари россия украина маълумот
истанбул музокаралари россия украина маълумот

Истанбул музокаралари жараёни Киев айби билан тўхтаб қолган – Песков

17:21 10.10.2025
© Sputnik / Кристина Кормилицына / Медиабанкка ўтишДмитрий Песков
Дмитрий Песков - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.10.2025
© Sputnik / Кристина Кормилицына
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Кремль вакилининг сўзларига кўра, Украина томони Россия музокарачилари берган ҳужжат лойиҳасига ҳам жавоб қайтармаяпти.
ТОШКЕНТ, 10 окт – Sputnik. Россия таклифларига Украинанинг муносабат билдиришни истамаслиги Истанбулдаги музокаралар жараёнини тўхтатиб қўйган. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.
“Истанбулдаги музокаралар жараёни ҳозир тўхтаб қолган. У Киев режимининг бр қўйган масалаларга қандайдир жавоб беришни истамаслиги сабаб тўхтаб қолган”, - деди Кремль вакили “Россия 1” телеканалига берган интервьюсида.
Песковнинг таъкидланишича, Украина томони Россия музокарачилари берган ҳужжат лойиҳасига ҳам, Москванинг ишчи гуруҳ ташкил этиш таклифига ҳам жавоб қайтармаяпти.
Эслатамиз, Украина можароси бўйича Истанбулдаги музокаралар уч йиллик танаффусдан кейин Москва ташаббус билан қайта тикланган эди. Жами уч марта учрашув ўтказилди.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0