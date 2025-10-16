Путин Ўзбекистон бош прокурорини “Дўстлик” ордени билан тақдирлади

https://sputniknews.uz/20251016/vladimir-putin-uzbekistan-bosh-prokuror-dostlik-orden-52739029.html
ТОШКЕНТ, 16 октабр — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Ўзбекистон Республикаси бош прокурори Ниғматилла Йўлдошевни “Дўстлик” ордени билан мукофотлади. Тегишли фармон Россиянинг расмий ҳужжатлар порталида эълон қилинди.Унга кўра, Ниғматилла Йўлдошев МДҲ ҳудудида қонунчилик ва ҳуқуқ-тартиботни мустаҳкамлаш, фуқаролар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, икки ва кўп томонлама равишда прокуратуралар ўртасидаги ҳамкорликни ривожлантириш, Россия билан стратегик шерикликни йўлга қўйишга қўшган улкан ҳиссаси учун бу мукофотга муносиб кўрилган.Ниғматилла Йўлдошев 2019 йилдан бери Ўзбекистон Бош прокуратурасига раҳбарлик қилиб келмоқда ва жорий коммуникациялар июнь ойида ушбу лавозимга қайта сайланган эди.“Дўстлик” ордени Россия ва бошқа давлатлар ўртасидаги халқаро ҳамкорлик, ўзаро ишонч ва маданий алоқаларни мустаҳкамлашга салмоқли ҳисса қўшган шахсларга берилади. Мазкур нуфузли мукофот 1994 йилда таъсис этилган бўлиб, нафақат Россия фуқаролари, балки хорижий давлат вакилларига ҳам топширилиши билан ажралиб туради.Эслатиб ўтамиз, илгари Путин Фаррух Зокиров ва Севара Назархонни ҳам “Дўстлик” ордени билан тақдирлаган эди.
ТОШКЕНТ, 16 октабр — Sputnik.
Унга кўра, Ниғматилла Йўлдошев МДҲ ҳудудида қонунчилик ва ҳуқуқ-тартиботни мустаҳкамлаш, фуқаролар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, икки ва кўп томонлама равишда прокуратуралар ўртасидаги ҳамкорликни ривожлантириш, Россия билан стратегик шерикликни йўлга қўйишга қўшган улкан ҳиссаси учун бу мукофотга муносиб кўрилган.
Ниғматилла Йўлдошев 2019 йилдан бери Ўзбекистон Бош прокуратурасига раҳбарлик қилиб келмоқда ва жорий коммуникациялар июнь ойида ушбу лавозимга қайта сайланган эди.
“Дўстлик” ордени Россия ва бошқа давлатлар ўртасидаги халқаро ҳамкорлик, ўзаро ишонч ва маданий алоқаларни мустаҳкамлашга салмоқли ҳисса қўшган шахсларга берилади. Мазкур нуфузли мукофот 1994 йилда таъсис этилган бўлиб, нафақат Россия фуқаролари, балки хорижий давлат вакилларига ҳам топширилиши билан ажралиб туради.
Эслатиб ўтамиз, илгари Путин Фаррух Зокиров ва Севара Назархонни ҳам “Дўстлик” ордени билан тақдирлаган эди.