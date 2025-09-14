Ўзбекистон
Путин Медведевни “Ватан олдидаги хизматлари учун” ордени билан тақдирлади
Путин Медведевни "Ватан олдидаги хизматлари учун" ордени билан тақдирлади
Дмитрий Медведев Россия давлатчилигини мустаҳкамлаш ва Россия Федерацияси миллий хавфсизлигини таъминлашда қўшган катта ҳиссаси учун мукофотланган.Медведев илгари бу орденнинг биринчи, иккинчи ва учинчи даражалари билан тақдирланган эди. Шу тариқа, у “Ватан олдидаги хизматлари учун” орденининг тўлиқ кавалери бўлди.
ТОШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Россия Хавфсизлик кенгаши раиси ўринбосари Дмитрий Медведевни IV даражали "Ватан олдидаги хизматлари учун" ордени билан тақдирлади. Тегишли фармон расмий ҳужжатлар порталида эълон қилинган.Ҳужжатда таъкидланишича, Дмитрий Медведев Россия давлатчилигини мустаҳкамлаш ва Россия Федерацияси миллий хавфсизлигини таъминлашда қўшган катта ҳиссаси учун мукофотланган.Медведев илгари бу орденнинг биринчи, иккинчи ва учинчи даражалари билан тақдирланган эди. Шу тариқа, у "Ватан олдидаги хизматлари учун" орденининг тўлиқ кавалери бўлди.14 сентябрь куни Хавфсизлик кенгаши раиси ўринбосари 60 ёшини нишонламоқда.
Путин Медведевни “Ватан олдидаги хизматлари учун” ордени билан тақдирлади

Медведев Россия давлатчилигини мустаҳкамлаш ва Россия Федерацияси миллий хавфсизлигини таъминлашда қўшган катта ҳиссаси учун мукофотланган.
ТОШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Россия Хавфсизлик кенгаши раиси ўринбосари Дмитрий Медведевни IV даражали “Ватан олдидаги хизматлари учун” ордени билан тақдирлади. Тегишли фармон расмий ҳужжатлар порталида эълон қилинган.
Ҳужжатда таъкидланишича, Дмитрий Медведев Россия давлатчилигини мустаҳкамлаш ва Россия Федерацияси миллий хавфсизлигини таъминлашда қўшган катта ҳиссаси учун мукофотланган.
Медведев илгари бу орденнинг биринчи, иккинчи ва учинчи даражалари билан тақдирланган эди. Шу тариқа, у “Ватан олдидаги хизматлари учун” орденининг тўлиқ кавалери бўлди.
14 сентябрь куни Хавфсизлик кенгаши раиси ўринбосари 60 ёшини нишонламоқда.
